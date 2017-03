Mehr Übernachtungen in der Windmühle Das erste Jahr unter dem neuen Leiter war erfolgreich für Strehlas Jugendherberge. Aber es geht noch besser, sagt der Chef selbst.

Strehlas Herbergsleiter Robert Müller in einem der Gästezimmer im Turm der Windmühle. Dort sollen sich künftig noch mehr Besucher einquartieren. Wer eines der oberen Zimmer nimmt, kann einen tollen Blick ins Umland genießen.

Im Turm der Windmühle befinden sich die Gästezimmer der Jugendherberge.

Eigentlich habe er gedacht, dass die Uhren im beschaulichen Strehla etwas langsamer ticken. Aber nein, das stimmt nicht. Das erste Jahr als Chef der Strehlaer Jugendherberge war für Robert Müllers Empfinden ein kurzes. Ein gut besuchtes Haus ließ die Zeit wie im Flug vergehen: Im Vergleich zum Jahr davor habe es 2016 mehr Übernachtungen gegeben, sagt Müller, ohne Zahlen zu nennen. Das Plus sei jedoch „nicht unerheblich“.

Als eine von derzeit 25 sächsischen Jugendherbergen folgt die Windmühle in Strehla damit dem landesweiten Trend: Rund 352 000 Übernachtungen zählten die Häuser im Freistaat im 2016, das waren sieben Prozent mehr als noch im Jahr davor. Alexander Ladwig, designierter Chef von Sachsens Jugendherbergen, hatte die höheren Besucherzahlen auch auf die gestiegene Angst vor Anschlägen zurückgeführt. In der Strehlaer Mühle sieht Robert Müller das ganz ähnlich.

Das Gros der Strehlaer Herbergsgäste sind Grundschulklassen. Hinzu kommen Tagungsgäste, Familien und auch viele Sportgruppen. Das Jugendsommerlager eines Dresdner Sportclubs, seines früheren Arbeitgebers, konnte Robert Müller voriges Jahr erstmals nach Strehla lotsen. Zwei Wochen lang waren alle 70 Betten mit Volleyballern, Tischtennisspielern oder Kletterern belegt. Denen hat es in Strehla so gut gefallen, dass sie dieses Jahr wieder kommen wollen. Robert Müller hofft, dass sich so auch in Dresden die Strehlaer Herberge künftig noch mehr herumspricht.

Denn insgesamt noch mehr Gäste anlocken, das das erklärte Ziel des 31-Jährigen. Zwar gebe es für die Spitzenmonate Mai und Juni so viele Anfragen, „da könnte ich das Haus doppelt belegen.“ Momentan aber, am Beginn der Saison, gehe es „ein bisschen stottrig“ los. „Die Wochenenden sind okay, aber wochentags könnte die Belegung besser sein. Da müssen wir dran arbeiten.“ Vor allem bei den Programmangeboten will der neue Chef deshalb etwas ändern. „Damit wir Strehla auch an grauen oder regnerischen Tagen gut verkaufen können.“

In seinem ersten Jahr als Herbergsleiter hat Robert Müller zunächst nichts geändert. Um die wichtigen Stammgäste nicht zu vergraulen, wie er sagt. „Mir ging es darum, zu schauen, wie das Tagesgeschäft läuft.“ Und darum, das Herbergs-Team mit alten und neuen Mitarbeitern zusammenzuschweißen.

Aufgeschobene Sanierung

Denn auch seine Stellvertreterin ist neu. Dass die Truppe harmoniert, zeigte sich in der Hauptsaison. „Da bin ich Vater geworden und konnte guten Gewissens eine Woche zu Hause bleiben“, spricht Robert Müller ein Kompliment an sein Personal aus.

Bis zu acht Leute arbeiten in der Saison im Haus. Gerade ist wieder eine neue Kraft dazugekommen, nachdem Ende 2016 eine jahrlange Köchin in Rente gegangen war. Dass ihre Nachfolgerin aus Strehla kommt, freut Robert Müller. „Bei uns haben alle Mitarbeiter haben viel Gästekontakte, da ist es neben der fachlichen Eignung wichtig, dass man etwas über die Stadt weiß.“

Einer, der viel über Strehla weiß und das auch gut erzählen kann, ist Wolfgang Müller, Ex-Herbergsleiter und auch der Vater von Robert Müller. Aus der Herberge hat sich der Senior zurückgezogen. Stadtführungen macht Wolfgang Müller nach wie vor – sehr zur Freude seines Sohns. Wie der Vater die Nixensage erzähle, sei unnachahmlich. „Selbst Kinder, die anfangs skeptisch sind, werden mitgerissen“, sagt Robert Müller anerkennend. Irgendwann wolle er auch an dieser Stelle den Staffelstab vom Vater übernehmen. Aber das habe noch Zeit.

Zukunftsmusik ist in der Herberge auch eine Baumaßnahme, die eigentlich schon für letztes Jahr vorgesehen war. Der Sanitärtrakt sollte saniert werden. Um die fünfstellige Summe zu stemmen, hätte es Fördermittel gebraucht. Das Geld aus dem EU-Topf für die ländliche Entwicklung kam aber nicht. Nun gibt es einen neuen Versuch, damit vielleicht Ende dieses Jahres die letzte große Modernisierungsmaßnahme im Haus beginnen kann. Bis dahin hat Robert Müller viele Gäste zu begrüßen.

