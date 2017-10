Mehr Touristen übernachten in Görlitz Nach sieben Monaten deutet sich das dritte Rekordjahr in Folge an. Hotels kommt das zugute.

Touristen in Görlitz: Die Stadt freut sich über steigende Übernachtungszahlen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Nach sieben Monaten steuert der Görlitzer Tourismus auf ein weiteres Rekordjahr zu. Sowohl die Zahl der Übernachtungen stieg um fünf Prozent im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum als auch der Personen, die in Hotels, Gasthöfen oder Pensionen eine Übernachtung buchten. Das geht aus den neuesten statistischen Angaben hervor, die das Görlitzer Rathaus gestern bekanntmachte. Demnach registrierte die öffentliche Statistik bis Ende Juli rund 158000 Übernachtungen. Das waren 7500 mehr als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Vor allem Hotels profitierten von diesem Aufschwung, währenddessen Pensionen die Verlierer am Markt sind. Allerdings sind in der öffentlichen Statistik nur die Angaben von Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Betten enthalten, kleinere Betriebe nicht. So bilden die Zahlen zwar ein großen Teil der Wirklichkeit ab, nie jedoch die ganze. Mit anderen Worten: Die Zahl der Übernachtungen in Görlitz dürfte noch höher liegen, genauso wie der Ankünfte. Ebenso unberücksichtigt bleiben die Tagestouristen, die früh in der Stadt ankommen und sie am Abend verlassen, um anderswo Station zu machen. Trotz dieser Einschränkungen ist die öffentliche Statistik der wichtigste Indikator für die Entwicklung des Tourismus.

Nach den neuesten Zahlen stieg auch die Auslastung der angebotenen Betten in Görlitz auf 36,5 Prozent. In den ersten sieben Monaten 2016 lag diese Kennziffer noch bei 34,9 Prozent, im selben Zeitraum 2015 bei 33,4 Prozent. Höher liegt die Auslastung der Zimmer. Das ist leicht erklärbar: Denn mancher nimmt auch ein Doppelzimmer, obwohl er nur allein auf Reisen ist. Deswegen liegt diese Auslastung rund zehn Prozent über der der Betten. (SZ/sb)

zur Startseite