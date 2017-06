Mehr Ton und Bild im Kunstbauer-Kino Filmgenuss, obwohl man nicht gut sehen oder hören kann? In Großhennersdorf geht man einen großen Schritt in diese Richtung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit dem eigenen Handy – oder einem Gerät zum Ausleihen vor Ort – kann man im Kunstbauer-Kino Großhennersdorf jetzt den Ton oder Bildbeschreibung individuell anpassen. © Bernd Gaertner Mit dem eigenen Handy – oder einem Gerät zum Ausleihen vor Ort – kann man im Kunstbauer-Kino Großhennersdorf jetzt den Ton oder Bildbeschreibung individuell anpassen.

Für Peter Matthes vom Verein ist das ein wichtiger Schritt.

Großhennersdorf. Zwei Klicks und schon öffnet sich eine neue Welt: Besserer Ton oder Bildbeschreibung? Oder gar Untertitel auf der Kinoleinwand? All das können sich Menschen, die nicht so gut hören und sehen wie andere Kinobesucher, im Großhennersdorfer Kunstbauerkino ganz individuell einstellen – zumindest immer dann, wenn der Film selbst diese Extras mitbringt. Peter Matthes vom Kunstbauerkino ist zufrieden: Die Barrierefreiheit ist jetzt nicht mehr nur die Frage nach der Rampe, die vom Garten hinter dem Haus hoch zum Kinosaal führt. „Ja, auch die ist neu und wichtig“, nickt er. Doch die technischen Neuerungen sind für ihn der zukunftsweisendere Schritt.

Cinema connect heißt das System, mit dem seh- und hörgeschädigte Menschen künftig ihr Kinoerlebnis selbst ein bisschen mitgestalten können. Ein kleines Programm aufs Smartphone laden, das Handy vor Ort mit dem Netzwerk verbinden – und schon ist der kleine technische Helfer startklar. „Wer selbst kein Smartphone hat, kann sich bei uns ein Gerät ausleihen – am besten mit Voranmeldung“, betont Peter Matthes. Mit Blick auf ältere Kinobesucher oder Spontanentschlossene, die auf diesem Wege die Vorteile der neuen Technik ausprobieren wollen, hat sich das Kino-Team entschlossen, selbst einige Handys anzuschaffen.

Die App auf dem Handy kann vieles, was einige Fernsehprogramme auch jetzt zu Hause anbieten: Wer Sehprobleme hat, kann über Kopfhörer eine Moderation auswählen. Dabei erklärt eine Stimme, was auf dem Bildschirm passiert – ähnlich wie bei manchen Filmen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Je nachdem, wie der Verleiher den Film ausgestattet hat, sind die Erklärungen mehr oder weniger detailreich. Für Menschen mit Hörproblemen stehen zwei Optionen zur Wahl: Zum einen kann man die Untertitel-Funktion im Kino aktivieren. Das heißt, dass die Untertitel – für alle sichtbar – auf der Leinwand erscheinen. Auch das kennen viele aus dem Fernsehen. Die andere Möglichkeit ist über Kopfhörer individuelle Einstellungen zu finden: „Manche wollen nur die Stimmen etwas verstärkt haben, die Hintergrundgeräusche nicht – das kann man regulieren“, erklärt Peter Matthes.

Dass sich das Kunstbauerkino zu solch einer technischen Revolution entschlossen hat, liegt an vielerlei: Zum einen liegt es am Grundverständnis der Kinomacher: „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir allen die besten Möglichkeiten bieten“, macht Matthes deutlich. Inklusion als Schlagwort sei derzeit in aller Munde, aber der Entschluss der Großhennersdorfer hatte mit dieser aktuellen Debatte auf politischer Ebene oder auch in der Stadt Herrnhut selbst, nichts zu tun. Glücklicherweise gab es ein Förderprogramm und Unterstützung vom Freistaat, um die Pläne zu verwirklichen. Allein hätten die Kinomacher die nötigen Investitionen nicht stemmen können. So ist das Kino seit Dezember 2016 von der Toilette bis zum Ton barrierefreier geworden. Auch das Neißefilmfestival profitiert davon: Denn auch Untertitel in polnischer oder tschechischer Sprache lassen sich mit diesem System zum Film einblenden. Eine Technik also, die sich selbst für fremdsprachige Filme ohne Synchronisation nutzen lässt.

Eine wichtige Voraussetzung muss bei der Sache allerdings gegeben sein: Mit dem Film selbst müssen die Verleiher auch die zusätzlichen Datenpakete mitliefern. „Bei den meisten deutschen Filmen ist das der Fall, bei ausländischen nicht unbedingt“, sagt Peter Matthes. Das Kinoprogramm werde man deshalb aber nicht danach auswählen, ob diese Zusatzdaten verfügbar sind. „Das sehen wir manchmal auch erst, wenn der Film bei uns ist“, erklärt er. Wer also die neue Technik nutzen und ausprobieren will, sollte sich im Vorfeld erkundigen, wann ein solcher Film im Kunstbauerkino läuft. Noch ist das Interesse der Gäste eher verhalten, größere Erfahrungen konnte das Kinoteam noch nicht verbuchen. „Aber es muss sich auch erst einmal rumsprechen“, sagt Peter Matthes.

Der nächste Film mit dieser Technik läuft am 1., 2. und 5. Juli. Es ist die österreichische Satire „Die Migrantigen“.

www.kunstbauerkino.de

zur Startseite