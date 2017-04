Mehr Tempolimits für die Neustadt? Das Viertel ist eines der lautesten in der Stadt. Das soll sich jetzt ändern.

© Symbolfoto: dpa

Neue Runde in der Dauerdiskussion um die lauten Straßen in der Neustadt. In seiner jüngsten Sitzung hatte der Ortsbeirat Neustadt die Vorlage der Verwaltung zum „Teilgebiets-Lärmaktionsplan Äußere Neustadt“ auf dem Tisch.

Die Ortsbeiräte brachten jede Menge Änderungsanträge ein. Auf Antrag der SPD wurde beschlossen, dass auf der Bautzner Straße nicht nur zwischen Diakonissenkrankenhaus und Martin-Luther-Platz, sondern auch für den Abschnitt bis zur Rothenburger/Hoyerswerdaer Straße Tempo 30 gelten soll. Auf Antrag der Grünen stimmten die Räte für ein Limit von 20 Kilometern je Stunde auch auf der Rothenburger und Görlitzer Straße. Nicht so fest aufs Gaspedal sollen Autofahrer künftig auf der Königsbrücker Straße treten. Zwischen Albertplatz und Schauburg schlagen die Ortsbeiräte nur 30 Stundenkilometer vor.

An der Ecke Bautzner Straße/Alaunstraße soll ein Zebrastreifen über die Bautzner Straße führen. Außerdem wurde eine Fahrbahnsanierung auf der Katharinen- und Louisenstraße beschlossen. Durch sogenannten „Flüsterasphalt“ soll es ruhiger werden. Nun muss der Stadtrat demnächst darüber entscheiden.

zur Startseite