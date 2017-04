Mehr Tempolimits auf Hauptstraßen Dresden kann jetzt leichter Tempo 30 anordnen. Das dürften die Pendler aus dem Rödertal nicht gern hören …

Geschwindigkeit runter: Auf der Bautzner Straße soll zwischen Luther-Straße und Krankenhaus bald Tempo 30 gelten. © Sven Ellger

Müssen die Berufspendler aus dem Rödertal bald noch früher aufstehen? Zumindest diejenigen, die mit dem Auto zur Arbeit ins nahe Dresden unterwegs sind? Denn es könnte sein, dass es auf den Straßen der Landeshauptstadt demnächst noch langsamer zugeht. Und das nicht nur, weil es Staus gibt …

Wer in Dresden an sanierten Nebenstraßen wohnt, kann sich über Straßenlärm kaum beschweren. Auf mehr als 95 Prozent gilt inzwischen Tempo 30. Deutlich ruhiger soll es in Zukunft auch an den Hauptstraßen zugehen. Für den Geschmack der Verkehrsplaner vielleicht sogar zu ruhig.

Vor Schulen, Kitas, Pflegeheimen und Krankenhäusern darf die Stadtverwaltung nun auf jeweils 300 Meter langen Abschnitten die reguläre Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kippen, zumindest zu den Öffnungszeiten. Bislang waren die Hürden hoch, wenn die Einrichtungen an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen lagen. Galten die Abschnitte nicht als Unfallschwerpunkt, durfte der Verkehr nicht eingeschränkt werden. Kurz gesagt: Ohne Verletzte kein Tempo 30. „Ich begrüße es sehr, dass wir nicht mehr warten müssen, bis etwas passiert“, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Er fordert nun alle Dresdner auf, Vorschläge für Tempo-30-Abschnitte zu unterbreiten.

Deutlich zurückhaltender äußert sich der Bürgermeister zur Forderung des Umweltbundesamtes, Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit auf allen Hauptstraßen zu machen. „Das hätte große Auswirkungen“, sagt Schmidt-Lamontain. So kämen auch Busse und Bahnen langsamer voran. Außerdem müssten die aufeinander abgestimmten Ampeln umprogrammiert werden. Die Kosten wären erheblich.

Tatsächlich kämen Busse und Bahnen vermutlich nicht gut weg, wie das Umweltbundesamt zugibt. Kurze Tempo-30-Abschnitte wären kaum ein Problem, längere Strecken schon. Die Reisezeitverluste könnten sich addieren, heißt es in einer Studie. Was die Autos angeht, so rechnet die Behörde mit längeren Fahrzeiten von bis zu vier Sekunden pro 100 Metern. Für die Strecke vom Hauptbahnhof zum Albertplatz zum Beispiel wären die Dresdner etwa zwei Minuten länger unterwegs.

Bautzener Straße im Tempo-Blick

Der Bereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) zeigt sich der Forderung der Bundesbehörde gegenüber aufgeschlossener: Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten sei sinnvoll. Anwohner müssten weniger Lärm ertragen, die Unfallgefahr nehme ab, die Luft werde sauberer. Wünschenswert wären langsamere Autos und Lkw vor allem an viel befahrenen Straßen, die links und recht mit hohen Häusern bebaut sind. Für die Bautzner Straße gebe es deshalb schon einen konkreten Plan. Zwischen Martin-Luther-Straße und dem Diakonissenkrankenhaus soll in Zukunft Tempo 30 gelten.

Derzeit gibt es in Dresden 306 Tempo-30-Zonen. Weitere sind laut Stadtverwaltung in Vorbereitung: Zwischen Albertplatz und Albertbrücke könnte zum Beispiel bald das Tempo-50-Schild ausgetauscht werden. Derzeit wird für diesen Stadtteil ein eigener Lärmaktionsplan erarbeitet. Im Herzen der Dresdner Neustadt geht das Rathaus noch einen Schritt weiter: Innerhalb der nächsten drei Jahre soll südlich des Bischofsweges eine Tempo-20-Zone eingerichtet werden. Die Geschwindigkeitsbeschränkung setzt sich nördlich bis zur Stauffenbergallee fort. „Die flächenhafte Verkehrsberuhigung, also die Einführung von Tempo-30-Zonen, ist in Dresden weit vorangeschritten“, schätzt die Verwaltung ein.

„Tempo 30 rettet Leben“, sagt der Dresdner Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Grüne). Je langsamer Autos unterwegs seien, desto kürzer sei der Bremsweg. „Kommt es wirklich zu einem Unfall, sind die Überlebenschancen der Betroffenen höher.“ Die sächsischen Grünen unterstützen die neue Regelung, indem sie auf ihrer Internetseite Vorschläge für Tempo-30-Abschnitte vor Schulen, Kitas, Pflegeheimen und Krankenhäusern entgegennehmen und an die jeweiligen Verwaltungen weiterleiten. Dresden hat bereits die ersten 25 bekommen. In Dresden kann sich Kühn auf der Güntzstraße in der Johannstadt einen verkehrsberuhigten Bereich vorstellen. An der Ecke Dürerstraße liegt sowohl ein Gymnasium als auch ein Pflegeheim.

