Mehr Tempo 30 für Bad Muskau Der Badepark entwickelt sich. Künftig werden mehr Besucher kommen. Die Stadt reagiert.

Symbolbild. © Markus Führer/dpa

Die Stadtverwaltung hat eine neue Tempo-30-Strecke beantragt. Laut Bürgermeister Andreas Bänder führt sie von der Alten Post in der Clara-Zetkin-Straße über den Grenzvorplatz bis zum Eingang des Badeparks in der Görlitzer Straße. Werner Genau vom Landratsamt Görlitz habe bereits seine Unterstützung zugesagt. Wann die Genehmigung kommt, ist noch offen.

Bänder begründete die Initiative mit der steigenden Bedeutung des Badeparks. Am Ersten Mai-Wochenende öffnete dort der neue Bahnhof der Waldeisenbahn. Noch im Gange ist die Sanierung des Hermannsbads und der beiden Villen Bellevue und Pückler. Wenn die Arbeiten an dem Ensemble 2018 abgeschlossen sind, rechnet Bänder mit einer Verlagerung der Besucherströme. Touristen werden sich dann wohl nicht mehr nur am und um Neues Schloss, Marstall, Schlossgärtnerei und Orangerie aufhalten, sondern die neue Attraktion Badepark besuchen wollen.

Mit der Neuregelung ist Bad Muskau auf bestem Wege zu einer fußgängerfreundlichen Stadt. Die neue Strecke schließt an die bereits bestehende und bis auf Höhe des Rathauses reichende Strecke an. Auf weit über der Hälfte der Durchgangsstraße gilt dann Tempo 30. Zudem ist der am Sonnabend offiziell eingeweihte Grenzvorplatz, den die neue 30er Strecke schneidet, verkehrsberuhigter Bereich. Hier gilt Schrittgeschwindigkeit.

Eine Tempo-30-Zone ist die Innenstadt aber nicht, so Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. „Denn dann würde rechts vor links gelten. Aber das wollten wir nicht.“ (SZ/sdt)

