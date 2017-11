Mehr Supermärkte am Postplatz Im Neubau am Schauspielhaus wird Richtfest gefeiert. Nicht nur hier sichert sich Rewe einen Supermarkt-Standort.

Der Neubau wird eine weitere Lücke am Postplatz schließen. © Vis.: Revitalis

In der Altmarktgalerie gibt es schon einen Markt dieser Kette – im kommenden Jahr werden zwei weitere folgen. Rund um den Postplatz haben Dresdner und Touristen bei ihren täglichen Einkäufen künftig unter drei Rewe-Märkten die Wahl. Einer von ihnen eröffnet im Herbst 2018 in einem Neubau neben dem Schauspielhaus. Die Einzelhandelsfläche ist rund 1 800 Quadratmeter groß. Hier investiert das Hamburger Immobilienunternehmen Revitalis aber nicht nur in Gewerberäume, sondern auch in 142 Mietwohnungen.

An diesem Mittwoch feierte Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) mit Investor Thomas Cromm Richtfest für das „Haus am Schauspielgarten“. Nach 15 Monaten ist der siebengeschossige Rohbau fertig. Schmidt-Lamontain lobte vor allem die Fassadengestaltung mit den abgerundeten Hausecken. Das neue Gebäude ist nur eines von sechs Neubauprojekten am Postplatz. Insgesamt entstehen hier rund 1 000 Wohnungen. Dafür wird unter anderem die alte Oberpostdirektion an der Annenstraße saniert und erweitert, das Fernmeldeamt gegenüber weicht einem Neubau. Und auch entlang der Wallstraße rollen derzeit die Bagger. Neben neuen Bewohnern sollen in den Gebäuden „Wall 1“ und „Merkur 1“ sowie im „Haus am Postplatz“ auch Gewerbetreibende einziehen. Für sie sind Ladenflächen im Erdgeschoss vorgesehen.

Im „Haus am Postplatz“ hat sich Rewe einen weiteren Standort gesichert. Eröffnet wird der Markt allerdings frühestens Mitte 2019 – bis dahin sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Unklar ist derzeit, welche Läden sich auf den zahlreichen anderen Flächen rund um den Postplatz ansiedeln.

