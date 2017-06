Mehr Strom für mehr Elektroautos Die Drewag bereitet sich auf mehr E-Autos vor. Eine Weile funktioniert das auch noch mit dem bestehenden Kabelnetz.

Ein Elektroauto vom Typ Renault Zoe tankt an einer Ladesäule. © dpa

In reichlich zehn Jahren wird es ernst. Dann muss die Drewag wissen, in welchem Dresdner Stadtteil besonders viele Besitzer von Elektroautos wohnen. Denn daraus können die Verantwortlichen des Stromversorgers schließen, ob ihr Netz den Anforderungen gewachsen ist.

Mittelfristig muss sich das Unternehmen darüber aber noch keine Sorgen machen, meint Carsten Wald. Er ist bei der Drewag und der Enso für das Thema Elektromobilität zuständig. Carsten Wald ist damit auch der richtige Mann für die Frage, ob es irgendwo eng werden könnte mit der Stromversorgung.

„Kein Problem“, sagt Wald. Auch dann nicht, wenn die Zahl der E-Autos deutlich steigt. Wer so etwas wie eine Stromtankstelle plant, müsse jetzt schon melden, wie hoch sein Energiebedarf ist. Wer dagegen zu Hause ein Elektroauto laden will, muss keine zusätzlichen Vorkehrungen treffen. „Bis elf Kilowatt braucht man keine Anmeldung“, sagt Wald. Das bedeutet, ein Elektroauto kann man auch über einen ganz normalen Hausanschluss laden, der Anschluss selbst und die damit verfügbare Strommenge geben das allemal her.

Dieser Schwellenwert wird aber nach unten korrigiert werden, meint Wald. „Um zu erkennen, wo es eine Häufung von Elektrofahrzeugen gibt.“ In einer Stadt wie Dresden ist es leicht, darauf zu reagieren, sagt der Drewag-Fachmann. Man könne die vorhandene Reservekapazität nutzen. Wald nennt das „Digitalisierung der Energiewende“.

Ein Unternehmen wie die Drewag müsse wissen, „wie viel Lademöglichkeit mit einer bestimmten Leistung an einem bestimmten Strang zur Verfügung steht“ und bei höherem Bedarf einfach andere Zuleitungen nutzen. Erst danach sind leistungsfähigere Erdkabel nötig. Auf dem Land, also zum Beispiel im Enso-Gebiet, sei das schwieriger. Denn da ballen sich die potenziellen Stromabnehmer in kleineren Dörfern oder Gemeinden, dazwischen muss der Strom über lange Kabelstrecken fließen. (SZ/csp)



Elektrizität fürs Auto





zur Startseite