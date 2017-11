Mehr Streifen gegen Garagendiebe Bei der Vielzahl der aktuellen Einbrüche im Süden des Landkreis Görlitz weiß die Polizei, mit wem sie es zu tun hat. Doch dieses Wissen reicht noch nicht.

Symbolbild © dpa

Sofort ist die Polizei am Sonnabend nach Eibau geeilt. Knapp eine Stunde vor Mitternacht hatte ein Zeuge gesehen, wie Diebe eine Garage ausräumten und ein Quad herausholten. Bis auf tschechisches Territorium verfolgten die Polizisten die Diebe und fanden nahe Rumburk dann den verlassenen Citroen Berlingo der Täter mit einem Kennzeichen aus dem Raum Usti. „Von Tätern und Quad fehlte jede Spur“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Mit großem Eifer arbeitet die Polizei daran, die derzeit rasant steigende Zahl der Garageneinbrüche aufzuklären. „Die aktuelle Situation gibt uns Anlass zur Sorge“, kommentiert Knaup die Lage. In einem Streifen von Zittau bis Bischofswerda sind in diesem Jahr reichlich 200 Garagen aufgebrochen worden – allein mehr als 70 waren es in den Monaten September und Oktober. Eine außergewöhnliche Zahl und ein neues Phänomen auch für die Ermittler. Deshalb hat man die Streifen in diesem Gebiet bereits erhöht.

Mit wem es die Polizei zu tun hat, weiß sie inzwischen ganz gut: mit einer grenzüberschreitenden Bande. Die Täter agieren zum Teil aus dem Schluckenauer Zipfel oder gar aus dem tschechischen Hinterland. Sie seien vornehmlich im Radius von etwa zehn Kilometern Entfernung von der tschechischen Grenze aktiv und stehlen alles, was sich rasch über einen Hehler zu Geld machen lässt: Rasenmäher, Schneefräsen, Bohrmaschinen, Sägen, Werkzeug oder eben auch Autoräder. Auch ein Kottmarsdorfer hat diese Erfahrung vor rund einer Woche gemacht. Auf 4 500 Euro Anschaffungswert bilanziert er seinen Schaden. Und er ist im Ort nicht der einzige, der ungebetene Gäste hatte. Sein Grundstück hat er nun zusätzlich gesichert.

Die Vorgehensweise ist immer ähnlich: Die Täter nehmen vor allem Garagenblöcke von Wohnsiedlungen oder frei stehende Garagen ins Visier. Holztore oder die Schwing-Konstruktionen aus DDR-Zeiten lassen sich meist leicht aufhebeln. „Wir können nur dringend empfehlen, die Garagen zusätzlich zu sichern, die Orte auszuleuchten oder aber Wertgegenstände nicht dort zu lagern“, sagt Thomas Knaup. Denn das schrecke die Diebe durchaus ab. Die Verantwortung auf die Garagenbesitzer abwälzen will er dabei aber nicht.

Am Zug sind jetzt vor allem die Ermittler. Gemeinsam mit den tschechischen Kollegen sei man den Tätern durchaus auf der Spur. Was aber am Ende über Erfolg oder Misserfolg entscheide, seien gerichtsfeste Beweise: „Wenn die tschechischen Kollegen mutmaßliches Diebesgut wie eine Bohrmaschine finden, müssen wir beweisen, dass es aus einer Garage hier gestohlen wurde“, skizziert er. Dass dies bei Massenanfertigungen schwer ist, liegt auf der Hand. Deshalb hofft die Polizei darauf, die Diebe auf frischer Tat zu ertappen und bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit und eine rasche Meldung an die Polizei.

