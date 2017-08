Mehr Straßenbahnen in der Nacht Im Halbstunden-Takt sollen Fahrgäste in Wochenendnächten am Postplatz umsteigen können. Das soll mehr Kunden bringen.

Am Wochenende soll es zwei zusätzliche Postplatztreffen geben. © Youssef Safwan

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wollen in Partynächten mehr junge Fahrgäste gewinnen. Um das zu schaffen, werden zu Sonnabend und Sonntag zwei zusätzliche Postplatztreffen um 2.15 Uhr und 3.15 Uhr angeboten. Damit können Fahrgäste nachts bis 4.45 Uhr im Halbstunden-Takt umsteigen. Das heißt auch, dass mehr Bahnen auf den jeweiligen Linien unterwegs sein werden.

Das Kundenbarometer hätte gezeigt, dass die Zufriedenheit mit dem Abend- und Nachtverkehr unterdurchschnittlich sei, so die Stadtverwaltung. Ziel sei es, die Jugendlichen als Bus- und Bahnnutzer zu halten und zu verhindern, dass diese aufs Auto umsteigen. „In den Wochenendnächten haben wir durchgängig mehr Verkehr, nicht nur in der Neustadt, sondern in ganz Dresden“, so DVB-Sprecher Falk Lösch. Insgesamt erhoffen sich die Verkehrsbetriebe mit dem neuen Angebot etwa 4 300 neue Fahrgäste. Stimmt das Landesstraßenamt zu, kann der neue Fahrplan am 9. April 2018 in Kraft treten. Über eine Anpassung des Nacht-Busverkehrs ins Dresdner Umland wird derzeit noch verhandelt. Sie soll aber zeitnah zur Fahrplanänderung feststehen.

Um die zusätzlichen Fahrten finanziell stemmen zu können, wird an den Wochentagen ein Postplatztreffen gestrichen. Wegfallen soll der 1.15 Uhr-Anschluss. Somit können Fahrgäste am Postplatz bereits ab 0.45 Uhr nur noch stündlich umsteigen.

