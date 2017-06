Mehr Stopp als Go Im Süden des Kreises ist die Zahl der Straßenbaustellen und Umleitungen groß. Die Zukunft verheißt keine Entspannung.

Löbau-Zittau. Volker Henkel ist froh, dass er den Landkreis Görlitz wie seine Westentasche kennt. Der Kurierfahrer der Sächsischen Zeitung braucht momentan ziemlich viel Geduld mit seinem Transporter, um sich durch die zahlreichen Baustellen zu fitzen: „Mit Navi zu fahren, geht schief, man braucht Ortskenntnis“, sagt der Mann, der ursprünglich aus Oderwitz stammt. Zwar gibt es zu jeder Baustelle eine Umleitung: „Aber die sind mitunter recht merkwürdig ausgeschildert“, resümiert er seine Erfahrungen auf den überörtlichen Straßen.

Nervig sind dabei so manche Baustellen: Die B 6 von Görlitz nach Löbau ist so eine Sache. Derzeit müssen die Autofahrer den Umweg über eine schmale und kurvige Straße über Königshain nehmen. Oder die Sanierung der Verbindung zwischen Großhennersdorf und Oderwitz durch das Königsholz. Der dafür nötige Ampelverkehr an der Kreuzung bei Großhennersdorf lässt derzeit vor allem zu Stoßzeiten die Autoschlange bis nach Oberseifersdorf anwachsen. Auch die Einschränkungen an der B 178 n bei Löbau bremsen den Verkehr immer wieder ab, denn derzeit rollt es hier auf der betroffenen Strecke nur einspurig.

Schwieriger wird es für Ortsunkundige aber vor allem, wenn in den Innenstädten gebaut wird: In Löbau hat sich der SZ-Kurierfahrer wie viele Einheimische auch inzwischen an die neue Straßenführung gewöhnt. Dass er in Zittau nicht in Richtung Hochschule, Landratsamt und Einkaufsmärkte unterwegs sein muss, sieht er als Glück an: Denn die Arbeiten an der Schrammstraße haben spürbare Auswirkungen auf den Verkehr südlich des Zittauer Ringes, vor allem Richtung Grenze.

Auch wenn in diesem Jahr viele Autofahrer über die Vielzahl der Baustellen im Süden des Kreises stöhnen – aus der Reihe fällt 2017 aus Sicht des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) aber nicht: „Das finanzielle Volumen sowie die Zahl der Baustellen liegen in etwa so wie im Vorjahr“, stellt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert klar. Sie geht auch nicht davon aus, dass sich dies in den kommenden Jahren ändern wird. „Das liegt an den Zyklen, in denen die Asphaltschichten erneuert werden müssen“, sagt sie. Geht man – je nach Verkehrsdichte und Lastverkehr – von zehn bis 15 Jahren aus, die eine Straßendecke erträgt, sind für die kommenden Jahre viele weitere Baustellen zu erwarten. Denn viele Strecken sind im Laufe der 90er Jahre erneuert worden.

Dass schon jetzt ein Limit erreicht ist und kaum noch Umleitungsmöglichkeiten bestehen, ist zumindest der Eindruck vieler Autofahrer. Nur mit strenger Zeittaktung ist es überhaupt machbar, die Baustellen dieses Jahr in die Reihe zu bekommen: So wird an diesem Sonnabend die Vollsperrung der Hauptstraße in Leutersdorf vorübergehend aufgehoben, weil die Straße als Umleitungsstrecke während der Sanierung der B 96 gebraucht wird. Nach den Schulferien wird dann weitergebaut.

Die Schulferien sind ohnehin der Zeitpunkt, an dem der Baustellenboom seine Spitze erreicht, das sieht man auch mit Blick auf den Kalender, der mit Beginn der Schulferien zahlreiche weitere Einschränkungen voraussagt: von Kreisstraßensanierung auf dem Eigen bis zur B 96 in Oderwitz. „Gerade die Sommerferien sind die beste Zeit für Vollsperrungen, weil da der Schülerverkehr nicht umgeleitet werden muss“, betont Frau Siebert. Zwar seien dann auch verstärkt Touristen in der Region unterwegs, doch rein zahlenmäßig spiele der Ferienverkehr in der Oberlausitz keine so gravierende Rolle. Das Verkehrsaufkommen sei insgesamt geringer als sonst.

Wenn keine Vollsperrung nötig ist, leiten Ampeln an den Baustellen vorbei: In Ebersbach-Neugersdorf ist das auf der Hauptstraße jetzt schon seit einigen Wochen Standard, ebenso wie in Waltersdorf und in Seifhennersdorf. Da heißt es in vielen Fällen mehr Zeit einplanen. „Die Menschen haben sehr lange Zeit intakte Verkehrswege gehabt, sie sind mehrere Baustellen unterwegs nicht gewöhnt“, schätzt die Lasuv-Sprecherin ein. Für die Zukunft wird sich aber wohl der Landkreis vor allem auch im Süden auf dauerhaft mehr Baustellen einrichten müssen – zumal neben den größeren Straßen auch kleinere Ortsstraßen von den Gemeinden selbst erneuert werden und dann noch mehr Autos über die Ausweichrouten rollen.

Volker Henkel wird sich jedenfalls auch in Zukunft auf sein Kopf-Navi verlassen und mit seinem Transporter mehr Zeit einplanen. Als er hörte, dass seit wenigen Tagen auch die Strecke von Großhennersdorf nach Oderwitz dicht ist, ging er im Kopf gleich die möglichen Umleitungen durch, die er beim nächsten privaten Heimatbesuch nutzen könnte.

