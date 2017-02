Mehr Sterbefälle und weniger Geburten

In Rabenau stagniert die Bevölkerungsentwicklung. Das geht aus einer Statistik hervor, welche der Bürgermeister jetzt bekanntgab. Demnach gab es mit 54 Sterbefällen deutlich mehr, als Menschen geboren wurden. Denn nur 33 kleine Rabenauer erblickten 2016 das Licht der Welt.

Dass es am Ende doch noch zu einem minimalen Plus in der Bevölkerungsstatistik reichte, lag an den Zuzügen. So ließen sich im vergangenen Jahr 184 Männer, Frauen und Kinder in Rabenau und seinen Ortsteilen nieder. Demgegenüber zogen 157 Menschen aus der Gemeinde weg. Macht unterm Strich ein Plus von drei Personen in der Einwohnerstatistik: Mit Stichtag 31. Dezember 2016 wohnten in Rabenau 4 402 Menschen, Ende 2015 waren es 4 399 Einwohner.

Für die nächsten Jahre erwarten die Lokalpolitiker einen Aufwärtstrend, weil etliche neue Häuser gebaut und auch Wohngebiete neu angelegt werden. (hey)

zur Startseite