Mehr Stellflächen an der Turnhalle Vor wenigen Tagen wurde in Geising ein Parkplatz erweitert. Doch nicht jeder freut sich darüber.

So sieht der Parkplatz an Turnhalle Geising jetzt aus. In den letzten Wochen sind die Stellflächen unmittelbar vor dem Gebäude dazugekommen. Früher war das Gartenland. © Egbert Kamprath So sieht der Parkplatz an Turnhalle Geising jetzt aus. In den letzten Wochen sind die Stellflächen unmittelbar vor dem Gebäude dazugekommen. Früher war das Gartenland.

Im Auftrag der Stadt wurde auch das Betonpflaster aus dem vorderen Bereich des Parkplatzes entfernt. Einige Geisinger können das nicht verstehen.

Geising. Es wird nicht lange dauern, da werden die Parkplätze am Geisinger Gründelstadion wieder knapp. Schließlich ist die Eishalle bei Schmuddelwetter für viele Wintersportler eine Alternative. Um den Ansturm besser gerecht zu werden, ließ die Stadt Altenberg den Parkplatz an der benachbarten Turnhalle erweitern. Sie erfüllte damit auch einem Wunsch des Ortschaftsrates. Der hatte vorgeschlagen, ungenutzte Kleingärten zu Parkplätzen umzuwandeln. Das ist inzwischen geschehen.

Doch so mancher rieb sich die Augen, als er sah, was dort geschehen ist. Denn die Stadt Altenberg ließ nicht nur neue Stellflächen bauen, sondern auch die Pflastersteine der bereits bestehenden Parkfläche abtragen. Als Frank Legler das sah, war er außer sich. Für ihn sei das nicht nur ein Schildbürgerstreich, sondern Geldvernichtung. Denn aus seiner Sicht gab es keinen Grund, die Pflastersteine auszubauen, um auch dieses Stück Parkplatz zu asphaltieren. „Alle Nutzer der bisherigen Fläche und der Ortschaftsrat sind entrüstet“, sagt Legler, der selbst Architekt ist und im Ortschaftsrat mitarbeitet. Der asphaltierte Parkplatz sei seiner Meinung nicht nur eine hässliche Lösung, sondern auch eine, die die Umwelt belastet. Schließlich sei Geising ein Hochwasserentstehungsgebiet. Deshalb hätte das Rathaus die vorhandenen Steine drin lassen müssen. Das seien neuwertige Ökosteine gewesen, sagt Legler, der den Bau des Turnhallen-Parkplatzes als Planer begleitete. Die Steine waren so verlegt worden, dass zwischen den Fugen das Regenwasser versickern konnte. Nach diesem Vorbild hätten auch die neuen Parkplätze gestaltet werden können. Legler ärgert sich auch darüber, dass das Bauamt diese Pläne nicht im Ortschaftsrat vorgestellt hat. Dort hätte man sich über die Bauausführung unterhalten können. Das sieht auch Ortsvorsteher Silvio Nitschke (Wählervereinigung) so. Auch er kann nicht verstehen, weshalb die Steine ausgebaut wurden und die gesamte Fläche asphaltiert werden musste. Die Kritik, die Legler übt, könne er gut nachvollziehen, erklärte der Ortsvorsteher auf SZ-Nachfrage.

Im Altenberger Bauamt versteht man die Aufregung nicht. Bei so kleinen Vorhaben wie einer Parkplatzerweiterung sei es nicht üblich, den Ortschaftsrat einzubeziehen, sagt Bauamtsleiter Andreas Gabler. Man habe sich den vorhandenen Parkplatz genau angesehen und konnte nicht feststellen, dass dort Ökobausteine eingesetzt wurden. Zudem seien einige der eingebauten Steine porös gewesen. „In drei bis vier Jahren wären diese hinüber gewesen“, sagt Gabler. Deshalb habe man sie ausgebaut.

Der Bauamtschef weist den Vorwurf zurück, dass der Einbau von Asphalt in Geising nicht so ohne Weiteres möglich sei. Die Fläche sei so klein, dass sie keine Auswirkungen auf Hochwasser haben wird. Insgesamt seien 300 Quadratmeter Parkplatz asphaltiert worden, davon macht die Erweiterungsfläche 200 Quadratmeter aus. Aus fünf Stellflächen seien 15 geworden.

Dass man diese Fläche asphaltiert habe, ließe sich wirtschaftlich begründen, sagt der Bauamtsleiter. Ein Quadratmeter Asphalt kosten mit Einbau rund 22 Euro. Würde man die gleiche Fläche pflastern lasen, müsste man für die Steine zwischen 25 und 35 Euro pro Quadratmeter ansetzen. „In dem Preis ist das Verlegen noch nicht dabei“, sagt Gabler. Doch nicht nur für das Asphaltieren habe die Stadt Geld ausgegeben. Zu Beginn der Maßnahme sei der Boden auf giftige Stoffe untersucht worden. Und die seien gefunden worden. „Der Mutterboden war zinkbelastet“, sagt Gabler. Zudem hätte man eine hohe Konzentration an Kohlenwasserstoff-Verbindungen gefunden. Wie es dazu kam, sei unklar. Der belastete Mutterboden musste auf einer Sonderdeponie entsorgt werden. Die zu finden, sei nicht einfach gewesen. Letztlich sei man fündig geworden. Diese Entsorgung habe knapp 4 000 Euro gekostet.

Letztlich war die Erweiterung des Parkplatzes um die 36 000 Euro teuer. Dass dieses Geld gut angelegt ist, wird sich im Winter zeigen. Ob der neuen Parkplatz jedem gefällt, darf aber bezweifelt werden. Zumindest Legler findet ihn nicht schön. Geising bewerbe sich um den Titel Erholungsort. „Ich denke, dass hell gepflasterte Parkflächen bei Urlaubern besser ankommen als schwarzer Asphalt“, sagt Legler.

