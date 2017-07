Mehr Stau wegen neuer Aldi-Zufahrt? Bald gibt es am Neumarkt einen weiteren Discounter. Das könnte Folgen für Autofahrer haben.

Diskussionen über zusätzliches Verkehrsaufkommen am Neumarkt hatte es bereits bei der Eröffnung der Arkaden 2012 gegeben. Wenn gegenüber der momentan im Bau befindliche Aldi-Markt eröffnet, dürfte sich die Situation auf der Straße weiter zuspitzen. Denn Kunden, die stadteinwärts unterwegs sind, müssten am Neumarkt zukünftig links abbiegen, um auf den neuen Parkplatz des Discounters einzubiegen. Stau, zumindest zu Stoßzeiten, dürfte deshalb programmiert sein.

Recht entspannt sieht man die Lage aber innerhalb der Verwaltung. So gehe man davon aus, dass durch die Ampelphasen am Neumarkt sich genügend Lücken ergeben werden, damit abbiegende Autofahrer den Verkehrsfluss kaum behindern, sagt Stadtbauamtsleiter Dirk Herr. Jedoch räumt er ein, dass es zu Problemen kommen kann, sobald sich die Verkehrsmassen am Neumarkt durch Staus auf der Autobahn sprunghaft erhöhen. (SZ)

