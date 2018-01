Mehr Starter als Rollmöpse Beim traditionellen Rollmopslauf im Großenhainer Stadtpark drehen alle Generationen ihre Runden gemeinsam.

Der alljährliche Rollmopslauf im Stadtpark Großenhain fand trotz des ungemütlichen Regens am Sonntagmorgen Zuspruch. Lennox (links), Florentine und Clara sind hochmotiviert am Start. © Kristin Richter

Großenhain. Nein, einen Rollmops wolle er auf keinen Fall essen, sagt Julian. Muss er auch nicht, denn mit sechs Jahren muss man morgens sicher noch keinen Kater vertreiben. Da bleibt schon mal einer als Reserve, denn beim Großenhainer Rollmopslauf sind mehr Starter angetreten, als Möpse eingekauft wurden. 271 insgesamt, und das Altersspektrum liegt zwischen sechs und Mitte siebzig. Der kleine Julian Marx, der gerade die Zwei-Kilometer-Strecke absolviert hat, geht noch in den Kindergarten. Aber er trainiert schon bei den Leichtathleten von Motor Großenhain. Da der Verein auch den Volkslauf im Stadtpark organisiert, hat Julian besonders viele Unterstützer, die ihn beim Finish anfeuern. „Er kommt aus meiner Trainingsgruppe“, sagt Organisations-Chefin Ute Richter stolz.

Die Sportveranstaltung im Großenhainer Stadtpark ist in der Region traditionell das erste Laufereignis des Jahres. Ihre Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 1980. Damals wurde von der BSG Fortschritt noch ein Neujahrslauf organisiert, der über sechs Kilometer um den Kupferberg herumführte und der tatsächlich am 1. Januar stattfand. Deshalb auch der Rollmops, denn etliche Läufer traten noch mit dem Brummschädel von der Silvesterfeier an.

Dann aber meldeten die Mediziner Bedenken an, denn nach einer ausgiebigen Feier und möglicherweise mit Restalkohol sollte man seinen Kreislauf nicht allzu stark belasten. Deshalb wurde der Lauf ab 1986 auf das darauffolgende Wochenende verlegt, das Katerfrühstück aber beibehalten. Bis auf eine Ausnahme fand er seitdem jedes Jahr statt. Nur 2011 musste er ausfallen. Da ließen die Folgen des Pfingsttornados vom Vorjahr einen Lauf durch den Stadtpark nicht zu.

Es ist wohl eher eine Legende, dass sich manche Läufer erst beim Frühstück entscheiden, ob sie an der Jahnkampfbahn starten wollen. Andererseits melden sich am Sonntag viele noch kurzfristig vor Ort an, obwohl man das problemlos vorher im Internet tun konnte. Der Start musste deshalb sogar ein paar Minuten verschoben werden. Auf einer oder mehreren Runden durch den Stadtpark konnten sich die Teilnehmer dann ein richtig gutes Gewissen für den Jahresbeginn 2018 verschaffen. Gelaufen wurden zwei, vier oder acht Kilometer, wobei auf der längsten Strecke die meisten Starter unterwegs waren.

„Ich habe es heute – Gnade des Alters – bei vier Kilometern belassen“, sagt Ulrich Fricke. Der Weinböhlaer ist immerhin 74 Jahre alt, dabei gertenschlank und kaum außer Atem. Als passionierter Läufer kann sich Fricke gar nicht mehr erinnern, wie oft er schon beim Rollmopslauf dabei war. Da die Veranstaltung Teil der Meißner Sparkassen-Cup-Serie ist, treffen sich hier nicht nur Großenhainer Lokalmatadore aus den Vereinen, sondern Laufbegeisterte aus der gesamten Region. Es sind Dresdner dabei, Chemnitzer, Riesaer und viele aus dem südbrandenburgischen Raum. Man treffe hier zum ersten Mal im Jahr Bekannte aus der Läufergilde, sagt Ulrich Fricke, und das laufe immer sehr herzlich ab.

Auch das Wetter meinte es diesmal gut mit den Rollmopsläufern. Temperaturen etwas über null Grad und kein Regen – da bestand zumindest keine Erkältungsgefahr. „Wenn es richtig knackig kalt ist, macht sich das schon bei der Teilnehmerzahl bemerkbar“, erklärt Ute Richter. Gestern aber wehte höchstens ein unangenehmer Winterwind, dem die Läufer zwischen Parkbäumen leicht entgehen konnten. Nur beim abschließenden Rollmopsessen auf der Jahnkampfbahn sah man diesen oder jenen frösteln.

