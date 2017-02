Mehr Stare, weniger Meisen Auch im Landkreis haben Naturfreunde eine Stunde lang Vögel gezählt – und so manches Überraschende entdeckt.

SZ-Leser fotografierten Ende Dezember diesen Storch auf einem Wachauer Dach. Insgesamt sind es zwei Störche, die derzeit in Wachau überwintern. © Heike Lamprecht

Stare mitten im Winter? Für Ina Ebert ist das nicht verwunderlich: „Vielleicht haben die milden Winter der letzten Jahre dazu beigetragen, dass der klassische Zugvogel nicht mehr unbedingt in den Süden zieht“, vermutet die Mitarbeiterin vom Naturschutzbund Nabu. Im Grunde müsste sich nämlich überhaupt kein Vogel die Strapazen einer so langen Reise antun. „Theoretisch könnte jeder Vogel bei uns auch im Winter überleben – er muss nur genügend Futter finden“, erklärt Ina Ebert.

Offensichtlich reicht das Futter für die Stare – zumindest für jene 89 Exemplare, die am zweiten Januar-Wochenende in Parks und Gärten des Kreises Bautzen gesichtet wurden. Für jenes Wochenende hatte der Nabu zur großen Wintervogelzählung aufgerufen. Eine Stunde lang sollten Naturfreunde beobachten, was da so alles um sie herum fliegt und flattert. 565 ehrenamtliche Helfer haben auch im Kreis Bautzen mitgemacht. 15 500 Vögel haben sie in dieser einen Stunde gezählt. Und dabei – abgesehen von den 89 Staren, die nicht in den Süden geflogen sind – noch so manche andere überraschende Entdeckung gemacht: So haben sich auch zwei Weißstörche nicht auf die weite Reise in südlichere Gefilde gemacht. Gesehen wurden sie ja bekanntlich jüngst in Wachau. SZ-Leser hatten sie zum Beispiel beim „Fischzug“ im abgelassenen Wachauer Teich gesehen und fotografiert.

Große Beteiligung

Ob die Störche gar nicht erst weggeflogen waren oder auf ihrem Weg nach Afrika vielleicht auch wieder umgekehrt sind? Eine Antwort lässt sich nur schwer finden. Allerdings ist es längst wohl gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass aufgrund des Klimawandels manche Störche nicht mehr auf den beschwerlichen Flug in den warmen Süden aufbrechen. Wobei offenbar nicht nur der Klimawandel schuld ist, wie Experten wissen. Nicht zuletzt, weil Störche auch in den Regionen Deutschlands überwintern, in denen nach wie vor regelmäßig Schnee im Winter fällt und das Thermometer frostige Minusgrade zeigt. Manchmal ist einfach der Mensch der Grund. Denn viele füttern die Störche – und auch andere eigentliche Zugvögel. Allerdings machen nicht wenige Vogel-Experten auch Aufzuchtprogramme dafür verantwortlich, dass immer mehr Störche auf den „Abflug“ im Winter verzichten. Das allerdings dürfte auf die beiden Wachauer Störche wohl nicht zutreffen.

Interessant findet sie auch die Tatsache, dass in diesem Winter fast 40 Prozent mehr Amseln gezählt wurden als im Vorjahr. Nach Sperlingen und Kohlmeisen ist die Amsel damit die am dritthäufigsten gezählte Vogelart im Kreis. Obwohl Kohlmeisen in fast allen Gärten gesichtet wurden, hat die Zählung 2017 einen schon länger anhaltenden Trend bestätigt: Ihre Anzahl ist rückläufig. Alle Meisenarten sind von diesem Rückgang betroffen, sagt Ina Ebert, vor allem die selteneren Arten wie Schwanz-, Hauben- oder Tannenmeise, von denen im vorigen Jahr noch zwei- bis dreimal so viele gezählt wurden. Warum das so ist, können Experten noch nicht erklären. Auch nicht, warum es in diesem Jahr nur noch halb so viele Kleiber und Kernbeißer gibt. Gerade deshalb, sagt Ina Ebert, sei es wichtig, dass sich auch an der siebenten großen Zählaktion wieder so viele Naturfreunde beteiligt haben. „An den Ergebnissen können wir Veränderungen feststellen und Trends ablesen“, erklärt sie. Übrigens: Vögel artgerecht zu füttern ist durchaus erwünscht, vor allem bei geschlossener Schneedecke. Denn nur mit genügend Futter können sie auch überleben. (mit SZ/JF)

