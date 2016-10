„Mehr sportliche Vielfalt, weniger Vereine“ Jens Werner, der neue Präsident des Stadtsportverbands, über Geld, Eishockey und Weißwassers Zukunft als Sportstadt.

Ein Volleyballer an der Spitze des Stadtsportverbands Weißwasser: Jens Werner in Aktion. Das SSV-Logo trägt er schon mal auf dem Trikot.Foto: Joachim Rehle

Er spielt im Verein Volleyball, privat geht er joggen und fährt Fahrrad. Er mischt im Vorstand der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser mit und beim SV Grün-Weiß. Mitglied im Stadtsportverband Weißwasser (SSV) ist Jens Werner schon länger. Nun ist der 55-Jährige für die nächsten vier Jahre zum Präsidenten des Verbands gewählt worden. Er löst Vorgänger Thomas Wagner ab, der den Verband über zehn Jahre geführt hatte. Aber wozu ist der SSV überhaupt da? Und wohin steuert der Verband in einer Stadt, in der immer weniger Menschen leben und damit unterm Strich auch immer weniger Sport getrieben wird?

Herr Werner, in den USA wird noch gekämpft, Sie haben die Präsidentenwahl bereits gewonnen. Gegen wie viele Bewerber mussten Sie sich durchsetzen?

Ich würde gern behaupten, dass ich einen schweren Gegner hatte. Aber ich hatte noch nicht mal einen leichten. Nein, im Ernst, für den Job gab es kein wirkliches Interesse. Und mir ist die Entscheidung auch nicht leicht gefallen. Ich habe lange überlegt, bevor ich Ja gesagt habe.

Was hat für Sie den Ausschlag gegeben?

Auch wenn ich im Beruf und in der Familie stark eingespannt bin, Sport ist mir wichtig. Gerade da gibt es in Weißwasser einige Baustellen. Ich sehe das aber als Chance. Und ich wollte einfach nicht, dass wieder ein Stück Weißwasser verloren geht, wenn sich niemand findet.

Welche Chance werden Sie als erstes ergreifen?

Wir müssen uns zunächst um uns selber kümmern, bevor wir anderen helfen können. Es geht dabei, wie immer, ums Geld. Der Stadtsportverband hat sich in den letzten Jahren überwiegend über Zuwendungen aus den Vereinsmitteln von Vattenfall finanziert. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Deshalb muss die Stadt die Finanzierung auf neue Füße stellen. Dazu werden wir hoffentlich bald Gespräche im Rathaus führen.

Wieso sollte die Stadt für den Verband Geld ausgeben, wo sie doch momentan selbst kurz davor ist, vom Hungertuch abzubeißen?

Weil sie muss, wenn sie will, dass der SSV erhalten bleibt. Als der Verband 1991 aus der Taufe gehoben wurde, geschah das auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt. Der Verband war gedacht als Schnittstelle zwischen der Stadtverwaltung und den Vereinen. Er ist so etwas wie die Dachorganisation für die Sportvereine innerhalb der Stadt. Und das sportpolitische Instrument des Rathauses oder der Stadtverwaltung, wenn Sie so wollen.

Um wie viel Geld geht es und was macht der Stadtsportverband damit?

Ehrlich gesagt, darüber will ich nicht sprechen. Aber es geht dabei nicht um große Summen. Unser Budget ist eher bescheiden. Das Geld fließt beispielsweise in den Mannschaftslauf, den wir seit Jahren organisieren oder die Sportlerehrung im November. Grundsätzlich können wir auch Einzelsportler fördern. Außerdem vertreten wir Weißwasser als Sportstadt nach außen. Im vergangenen Jahr haben wir an einer Sportmesse in Löbau teilgenommen und uns dabei nicht nur angenehm von den kommerziellen Anbietern abgehoben, sondern auch viel Interesse beim Publikum geweckt.

Könnte der Verband nicht, wie die Vereine auch, Sponsorengelder und Spenden einwerben?

Natürlich könnten wir das. Aber das wollen wir gar nicht. Alle Vereine sind hinter den wenigen Sponsoren her, die es hier bei uns gibt. Wenn wir uns da auch noch ranhängen, würde noch weniger für die Vereine übrig bleiben.

Sie sagen „Wir“ und meinen wen?

Zum neuen Präsidium gehören außer mir René Blümel vom Aqua Team Weißwasser als Vizepräsident und Thorsten Rennhak vom Eislaufverein als Schatzmeister. Roland Münzer für den VfB, Dana Graf und Christian Hermann für die TSG sowie Oliver Basler für die Tischtennisfreunde haben keinen Geschäftsbereich. Wir haben als Verband insgesamt 22 Mitglieder. Alles Vereine. Privatpersonen können nur als außerordentliche Mitglieder aufgenommen werden.

Wo sehen Sie als Präsident Ihre Rolle?

Es geht nicht um mich, sondern darum, was der Verband für die Sportvereine tun kann. Momentan vermitteln wir bei den Tennis- und Faustballplätzen im Freizeitpark. Sie gehören eigentlich der Stadt und sollen von einem Verein übernommen werden. Aber das sollte so über die Bühne gehen, dass eine Situation entsteht, von der beide Seiten profitieren können und sollen.

Blicken wir über den Tellerrand: Wird der SSV eigentlich auch jenseits der Stadtgrenzen wahrgenommen?

Unser Messeauftritt 2015 war ein erster Schritt, der genau dahin führen soll. Darüber hinaus sind wir Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund. Das ist insofern kurios, weil das eigentlich gar nicht möglich ist. Schließlich konnten wir dann doch als außerordentliches Mitglied aufgenommen werden. Ich finde, das zeigt klar, dass man auch in Görlitz mit dem Stadtsportverband rechnet.

In diesem Jahr besteht der Verband 25 Jahre. Ist das ein Grund zum Feiern?

Definitiv ja. Wir wollen dazu die Sportlerehrung am 25. November nutzen und etwas größer feiern als sonst. Das Foyer der Bruno-Bürgel-Oberschule, wo die Ehrung sonst stattfindet, wird wohl nicht reichen. Deshalb planen wir die Veranstaltung in den Telux-Sälen. Im Rahmen der Ehrung wird es ein kulturelles Programm mit sportlichem Charakter geben. Und jede Menge Platz für Kontakte, gute Gespräche und neue Ideen.

Was glauben Sie, wohin wird sich der Sport in Weißwasser künftig entwickeln?

Ich bin kein Hellseher. Aber ich finde, jeder sollte den Sport machen, den er machen will. Das heißt aber nicht, dass es immer mehr Vereine geben muss. Vielleicht zehn Sportvereine würden für Weißwasser genügen, denke ich. Viel sinnvoller wären meiner Meinung nach größere Zusammenschlüsse. Das böte die Chance, einen hauptamtlich Verantwortlichen einzustellen. Die ehrenamtliche Arbeit will heute keiner mehr machen. Alle wollen Angebote. Aber Vereinsarbeit – nein.

Das klingt ziemlich theoretisch. Sind Sie ein Funktionär?

Nein, nein. Von Vereinsarbeit habe ich wenig Ahnung. Ich muss mich da erst mal reinarbeiten. Aber die Weißwasseraner Sportlandschaft kenne ich gut. Ich bin wahrscheinlich eher ein Praktiker.

Wird Weißwasser auch in zwanzig oder dreißig Jahren noch eine Sportstadt sein?

Wenn es in ein paar Jahrzehnten die Lausitzer Füchse noch gibt, dann darf sich Weißwasser mit Sicherheit noch Sportstadt nennen. Wenn Sie mit „Sportstadt“ die unglaublich vielen Angebote meinen, dann bin mir nicht sicher. In einer überalterten Gesellschaft stirbt ein großes Stück Vielfalt mit den Älteren. Das ist traurig, aber nicht zu ändern. Gerade weil sie bedroht ist, müssen wir darauf achten, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Nur so bleiben Vereine für den Nachwuchs attraktiv. Der Nachwuchs ist die Zukunft Weißwassers.

Das Gespräch führte Thomas Staudt.

