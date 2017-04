Mehr Spielraum für Fische und Kröten Der Mortelbach wird in Waldheim bald renaturiert. Viel wichtiger als die Tiere ist aber der Schutz der Menschen vor der Flut.

Es soll durch die neue Gestaltung und Bepflanzung des Mörtelbachs ein Naturparadies für Kleintiere entstehen und damit mehr Bewegungsfreiheit für Fische und Kröten. © Symbolbild/dpa

Wie der Mortelbach repariert und revitalisiert werden kann, beschäftigt die Waldheimer. Das hat sich bei den jüngsten Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen gezeigt. Dort hatte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) das Thema als eines der Vorhaben angesprochen, die noch in diesem Jahr realisiert werden sollen. An den Bach grenzt dichte städtische Bebauung und Infrastruktur. Den Querschnitt einfach so erweitern, damit im Falle eines Hochwassers nichts Schlimmeres passiert, ist nicht so ohne Weiteres möglich. Wie also soll es funktionieren?, fragten sich die Anwohner.

Darüber haben sich Fachleute der Stowasserplan GmbH aus Radebeul Gedanken gemacht. Aus deren Sicht lasse sich der Mortelbach als „naturfern ausgebautes Gewässer mit beidseitigen Ufermauern, befestigter Sohle sowie regulierter Mittelwasserrinne“ beschreiben, erklärt Firmenchef Andreas Stowasser in seinem Internet-Blog. Die Fluten von 2002 und 2013 haben sichtbare Spuren hinterlassen: Die Bachsohle sowie die Ufermauern sind beschädigt. Teile des Betons würden sich bereits lösen „und bei weiteren Hochwasserereignissen drohen erhebliche Folgeschäden“, so Andreas Stowasser.

Deshalb solle noch in diesem Jahr der erste von vier Bauabschnitten in Angriff genommen werden, um Reparaturen vorzunehmen. Dieser Abschnitt erstreckt sich im Gewässer von der Ampel der JVA bis zum Depot der Feuerwehr“, sagte Toralf Pönisch vom Tiefbauamt der Stadt Waldheim am Dienstag auf DA-Nachfrage. Die Sohle ist komplett befestigt. „Der Beton wird beseitigt. Stattdessen wird der Bach naturnah neu gestaltet“, so Pönisch. Das bedeutet, dass große Wasserbausteine ins Bachbett gelegt und eine entsprechende Bepflanzung vorgenommen werden. „Dadurch reduziert sich die Durchflussgeschwindigkeit“, erklärte er. Das sei besonders wichtig, wenn nach starken Niederschlägen viel Wasser im Bach ist. Das sei eine Art des Hochwasserschutzes.

Wann genau der Bau beginnt, kann Toralf Pönisch derzeit nicht sagen. Das sei abhängig von der Bewilligung des Fördermittelbescheids. Den entsprechenden Antrag hatte die Stadt Waldheim Ende des vergangenen Jahres gestellt. „Es gab kürzlich noch einige Rückfragen und wir mussten noch Zuarbeiten leisten“, so der Mitarbeiter der städtischen Baubehörde. Erst wenn das Schreiben vorliegt, kann die Kommune eine Ausschreibung für die Bauarbeiten starten, die von den Stadträten abgesegnet werden muss. Etwa ein halbes Jahr werde die Renaturierung des Abschnitts dauern. Insgesamt sind für das Vorhaben rund 358 000 Euro eingeplant, von denen knapp 322 000 Euro gefördert werden.

Ziel der Maßnahme ist die naturnahe Umgestaltung des Mortelbachs auf einer Länge von knapp einem Kilometer im Stadtgebiet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Die übrigen drei Bauabschnitte würden in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden, so Toralf Pönisch. Abschnitt zwei erstreckt sich vom Feuerwehrdepot bis zum Schmiedweg/Anschluss Massaneier Straße, Teil drei von da aus bis zur Trafostation/Oststraße und schließlich bis zur Brücke unweit des Penny-Marktes.

Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig sagte während der Einwohnerversammlungen, dass ein Ziel des Pilotprojekts des sächsischen Umweltamtes, der TU Dresden und des Landratsamtes Mittelsachsen die nachhaltige Bewirtschaftung des Fließgewässers sei. „Es soll durch die neue Gestaltung und Bepflanzung ein Naturparadies für Kleintiere entstehen und damit mehr Bewegungsfreiheit für Fische und Kröten“, sagte er. Bürgermeister Ernst ist „guter Dinge, was den Zeitrahmen betrifft. Ich bin gespannt, wie es dann alles aussehen wird.“

