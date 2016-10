Mehr Sound für die Müllerwiese Der Bautzener Bauausschuss hat der Modernisierung der Soundanlage zugestimmt. In der Vergangenheit hatte es oft Kritik an der Beschallung gegeben.

Ein Blick auf das Stadion Müllerwiese. Hier soll der Sound bald besser werden. Die Stadt investiert rund 200 000 Euro dafür. © Uwe Soeder

Das Stadion Müllerwiese bekommt demnächst eine bessere Beschallung. Der Modernisierung der Soundanlage stimmte der Bauausschuss am Montagabend zu. Dabei geht es um keine grundlegende Erneuerung, sondern um die Ertüchtigung des Bestands. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf etwa 205 000 Euro. Die modernisierte Anlage soll über eine größere Reichweite verfügen und auch eine gute Übertragung von Musik ermöglichen können.

In den vergangenen zwei Jahren fielen mehrmals Lautsprecher und Anlagenteile aus, die jeweils einzeln repariert wurden. Aufgrund der Ausfälle und wegen anhaltender Kritik an der Sprachqualität der leistungsarmen und teils schlecht konzipierten Beschallungsanlage entschied man sich für eine Erneuerung. Das neue System soll nächstes Jahr eingebaut werden. Zusätzlich zum Austausch von Medientechnik sind auch Erdarbeiten erforderlich. So müssen Lautsprechermasten umgesetzt und neue aufgestellt werden. (SZ/ma)

