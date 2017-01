Mehr Sitzplätze in der Bibliothek

Bald geht er wieder los, der große Stress. Dresdens Studenten haben in der Prüfungszeit, die im Februar beginnt, viel zu tun. Einen stillen Ort zum Lernen suchen viele in der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek (Slub) am Zelleschen Weg. Dann kommen bis zu 8 000 Besucher pro Tag in den modernen Bau. Zum Vergleich: An normalen Tagen werden um die 4 000 Besucher gezählt. Dabei können in der Slub nicht nur Studenten lesen, lernen und recherchieren. Die Bibliothek ist öffentlich und für alle kostenlos.

Um für den großen Andrang vorbereitet zu sein, rüstet die Bibliothek auf. Denn freie Sitzplätze bleiben in der Prüfungszeit nicht. Um die Platznot zu lindern, werden zwischen den Regalen Klappstühle verteilt. Vor einiger Zeit wurde zudem ein weiterer kleiner Lesesaal im Untergeschoss eröffnet. Postkarten mahnen die Nutzer, keine Plätze zu besetzen. Auch werden ab Montag die Öffnungszeiten erweitert. (SZ/acs)

www.slub-dresden.de

