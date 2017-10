Mehr Sicherheit, weniger Parkplätze Nach dem Ausbau der Schilleranlagen in Bautzen ändert sich für Fußgänger und Autofahrer einiges.

An den Schilleranlagen in Bautzen parken die Autos jetzt quer zur Straße. Mehr als 20 Parkplätze fielen dadurch weg. © Steffen Unger

Es rollt wieder. Sechs Monate waren die Schilleranlagen in Bautzen wegen Bauarbeiten gesperrt. Doch seit ein paar Tagen sind die Sperrschilder verschwunden. Verändert hat sich auf der Strecke zwischen Bahnhofstraße und Seminarstraße einiges. Nicht nur neuen Asphalt gibt es dort zu sehen. Die Stadt hat auch an der Gestaltung der Straße gearbeitet.

Dabei ging es vor allem darum, die Schilleranlagen für die vielen Fußgänger sicherer zu machen. Die Straße wird von den Schülern der beiden Gymnasien und von Besuchern der Kreismusikschule rege genutzt. Hinzu kommt: Weil sich das neue Berufsschulzentrum nun ebenfalls an der Strecke befindet, rechnet die Stadt in Zukunft mit mehr Verkehr. „Aus diesem Grund wurde der Bereich zur Tempo-30-Zone“, erklärt Stadtsprecher André Wucht.

Für Autofahrer ändert sich noch mehr. Die bisher schräg angeordneten Parkplätze an den Schilleranlagen sind jetzt parallel zur Fahrbahn angelegt. Dadurch fallen allerdings Stellflächen weg. Statt 47 Parkflächen gibt es nun nur noch 24.

Zusätzlicher Fußweg

Die Fußgänger haben hingegen jetzt mehr Platz. Für sie legte die Stadt entlang der Schulen einen zusätzlichen Gehweg an. Viele Schüler laufen auch von den Bautzener Schilleranlagen direkt hinüber zur Seminarstraße. Damit sie sicher auf der anderen Straßenseite ankommen, wurde der Zebrastreifen im Zuge der Bauarbeiten versetzt. Er befindet sich nun genau zwischen dem Schiller-Gymnasium und der Seminarstraße. Auch ist der Gehweg an der Kreuzung zur Seminarstraße breiter.

Für Autos bleibt die Strecke weiterhin eine Einbahnstraße. Radfahrer können hingegen die 4,50 Meter breite Fahrbahn ab sofort in beide Richtungen nutzen. Auch der Theaterplatz hat sich ein wenig verändert. Dort gibt es jetzt eine Haltestelle für Theaterbusse. In den Gehwegen hat die Stadt zudem Leitelemente für Blinde und Sehbehinderte integriert. Insgesamt hat die Stadt 505 000 Euro in den Ausbau der Schilleranlagen investiert.

Lange bleibt es allerdings in diesem Bereich nicht ruhig. Schon im nächsten Jahr kehren die Bagger zurück. Dann geht es mit dem Ausbau der Seminarstraße in Bautzen weiter. Die Stadt will den Abschnitt der Strecke ab den Schilleranlagen bis zur Tzschirnerstraße sanieren und verkehrssicher ausbauen.

