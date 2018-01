Mehr Sicherheit in der Kita

Die ASB-Kindertagesstätte Knirpsenland am Rugiswalder Weg in Neustadt soll sicherer werden. In den kommenden Wochen wird durch die Firma Wünsche Elektroanlagen eine Rettungswegbeleuchtung installiert. Die Maßnahme soll bis Ende März abgeschlossen werden und wird durch das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ unterstützt. (SZ/nr)

zur Startseite