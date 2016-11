Mehr Sicherheit im Zug Nach Angriffen auf Mitarbeiter sind die Bahnunternehmen alarmiert. Fahrgäste brauchen aber keine Angst haben.

Polizeikontrolle im Zug: Bundesweit ist die Zahl der Übergriffe auf Bahnmitarbeiter 2016 deutlich gestiegen. Foto: SZ/ Tobias Wolf

Beleidigende Worte gab es zuweilen schon. Doch Handgreiflichkeiten waren den Mitarbeitern der Bahnunternehmen in der Region von Görlitz, über Löbau, Bautzen und Dresden bislang fremd. Bis Mitte Oktober – da versuchte ein angetrunkener Fahrgast im Trilex zwischen Dresden und Görlitz, eine Zugbegleiterin zu attackieren. Nur einem couragierten Fahrgast, der sich schützend vor die Frau stellte, war es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres an diesem Tag passierte.

Bis jetzt, sagt Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich, sei eine solche Tat auf der Trilex-Strecke ein Einzelfall. „Aber wir beobachten die deutschlandweite Entwicklung mit Sorge“. Im Netz der Deutschen Bahn sind die Übergriffe auf das Personal im ersten Halbjahr 2016 um 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen. 1 100 Fälle meldeten die DB-Mitarbeiter bis Juni 2016. Im Vorjahr hat es laut Statistik insgesamt 1 800 Angriffe gegeben.

Diese Entwicklung bereitet der Bahn große Sorgen. „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Menschen zum einen gewaltbereiter sind, zum anderen hat sich das Meldeverhalten der Mitarbeiter verbessert“, sagt ein Bahnsprecher.

Es gab zum Beispiel eine Anzeige gegen einen 72-jährigen Senior, der ohne gültiges Ticket unterwegs war. Er ohrfeigte und schubste den Kontrolleur nach dem Hinweis, dass er den Zug verlassen müsse. Auch ein Geschäftsmann, der einem Bahnmitarbeiter den heißen Kaffee ins Gesicht gekippt hat, erwartet das Gericht. Er wurde darauf aufmerksam gemacht, dass er mit dem Sparpreisticket einen anderen Zug nutzen müsse. Eine 16-Jährige schubste einen Zugbegleiter aus einer stehenden Bahn. Er hatte ihr gesagt, dass sie im Zug nicht rauchen dürfe.

Die Statistik zeigt auch, dass sich Übergriffe vor allem in Ballungszentren mehren. Schwerpunkte sind Berlin, Hamburg oder die Region Halle-Leipzig-Magdeburg. „Dagegen fahren wir in Ostsachen ja eher auf familiär geprägten Linien“, sagt Odeg-Chef Arnulf Schuchmann. Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH ist auf den Strecken zwischen Cottbus-Görlitz-Zittau sowie Cottbus-Forst unterwegs. Da könne es passieren, dass die Zuggäste Kaffee für Mitarbeiter mitbringen würden. Trotzdem nimmt auch Schuchmann den Trend ernst. „Wir tauschen uns regelmäßig mit den Kollegen anderer Bahnunternehmen aus und sensibilisieren unsere Mitarbeiter, alle Übergriffe zu dokumentieren“, sagt der Odeg-Chef.

Die Deutsche Bahn reagiert bereits, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter auf der Schiene und in den Bahnhöfen wieder zu gewährleisten. Sie sollen Deeskalation und Selbstverteidigung trainieren. Bundesweit sollen rasch 500 zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt werden. Zudem läuft in Berlin gerade ein Test mit Body-Cams. Sie nehmen nach Ansage des Bahnmitarbeiters nicht nur die Gefahrensituation auf, sondern zeigen dem Angreifer auf einem Mini-Bildschirm sein eigenes Verhalten. „Obwohl wir bislang nur sechs Kameras einsetzen, merken wir einen Rückgang der Angriffe“, sagt der Bahnsprecher. Wichtig sei auch der Dialog mit Politik und Aufgabenträgern. „Sicherheit und Präsenz kosten Geld. Die Länder müssen von Anfang an bei Ausschreibungen von Nahverkehrsleistungen angemessene Sicherheitskonzepte berücksichtigen“, sagt er.

Eine Erweiterung des Deeskalations- und Sicherheitstrainings plant unter anderem die Länderbahn ab 2017 für ihre Mitarbeiter in Kooperation mit der Bundespolizei. „Ganz wichtig für die Sicherheit von Personal und Bahnfahrern ist zunächst die Präsenz von Kundenbetreuern“, sagt Andreas Trillmich. Diese Forderung haben die Verkehrsverbünde Zvon und VVO schon umgesetzt. Im Zvon hat jeder Triebwagen inzwischen einen eigenen Zugbegleiter. Denn für den hiesigen Verkehrsverbund ist das Thema Sicherheit bei der Vergabe von Strecken schon länger Thema. So werde es ab 2018 im Spree-Neiße-Netz der Odeg in den Zügen auch eine Videoüberwachung geben, sagt Christoph Mehnert, stellvertretender Zvon-Geschäftsführer.

Trotz der vielen Vorkehrungen der Bahnunternehmen müssen sich Fahrgäste in Löbau und Umgebung aber keine großen Sorgen um ihr Wohl während einer Bahnfahrt machen. Es brauche niemand Angst zu haben, in einen Zug zu steigen, so Jörg Puchmüller, Pressesprecher der Länderbahn. (mit ms)

