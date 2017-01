Mehr Sicherheit für Schulkinder Die Gemeinde Rammenau will die Geschwindigkeit von Autos an einem weiteren Standort kontrollieren. Das lohnt sich.

So sieht das Messgerät aus. Im Idealfall lacht der Smiley. © Steffen Unger

Rammenau verstärkt die Geschwindigkeitskontrollen. Vor allem für die Sicherheit der Schulkinder sollen jetzt nahe der beiden Bushaltestellen „Schaudorf“ feste Masten am Straßenrand installiert werden, um daran das mobile Geschwindigkeitsmessgerät der Gemeinde anbringen zu können. „Wir schaffen damit einen weiteren Kontrollpunkt im Dorf“, sagt Danilo Jahn. Der Gemeinderat kümmert sich ehrenamtlich um die Geschwindigkeitsmessungen in Rammenau. Er weiß, dass das mobile Messgerät enorme positive Effekte bringt. Wie er sagt, reduzieren Fahrer ihr Tempo beim Durchfahren des Messbereichs um sieben bis neun km/h. Das ergaben Auswertungen des Gerätes, das Autofahrern leuchtend ihre Geschwindigkeit und jeweils einen lachenden oder traurigen Smiley anzeigt. „Ein Fahrzeug wird das erste Mal beim Einfahren des Messbereichs gemessen und ein zweites Mal 25 Meter später“, so Danilo Jahn. Innerhalb dieses Bereichs bremsen die Autofahrer in der Regel ab und fahren langsamer.

Seit dem Frühling 2016 misst die Gemeinde mit dem mobilen Gerät selbst an wechselnden Standorten. Zurzeit steht es in Richtung Bischofswerda an der Hauptstraße im Kreuzungsbereich Fichtestraße – und damit in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle „Erbgericht“, die Schulkinder ebenfalls nutzen. Mitte Januar wertet Danilo Jahn die aktuellsten Messergebnisse aus. Bekannt ist schon jetzt, dass in den beiden Wochen vor Weihnachten 40 000 Autos hier passierten. Erfasst werden Fahrzeuge montags bis freitags jeweils zwischen 6 und 18 Uhr.

Nach Einschätzung von Danilo Jahn seien Raser die Ausnahme, der Großteil der gemessenen Autofahrer hielte sich an die vorgegebene Geschwindigkeit. Und doch erfasst das Gerät bei einer Messung im Vorjahr bei jedem sechsten Auto eine Übertretung – wenn auch nur um wenige km/h. Den bisher traurigsten Rekord stellte ein Fahrer auf, der mit 102 Sachen durch Rammenau donnerte. Er wurde in Höhe des Obstladens von der A 4 kommend gemessen – hier gilt 50 km/h.

Fahrer, die zu schnell unterwegs sind, haben nach der Erfassung durch das mobile Gerät nichts zu befürchten. Fotos werden nicht geschossen, die Gemeinde verteilt keine Bußgeldbescheide. Doch die gewonnenen Daten helfen der Gemeinde, Raserschwerpunkte auszumachen und Kontrollen beim dafür zuständigen Landratsamt einzufordern. (cm)

