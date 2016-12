Mehr Sicherheit für Langburkersdorf Der marode Fußweg entlang der Staatsstraße soll saniert werden. Das Projekt hat jedoch auch Tücken – nicht nur finanzielle.

Unebene Steinplatten bilden den Fußweg an der Sebnitzer Straße in Langburkersdorf. 2019 soll der Bereich grundhaft ausgebaut werden. © Dirk Zschiedrich

Fußgänger in Langburkersdorf sollen sich bald sicherer fühlen können. Dafür will die Stadt Neustadt sorgen. Denn die Kommune will den Fußweg entlang der Staatsstraße 159 sanieren lassen. Konkret geht es um den Bereich, der am Ortseingang Langburkersdorf aus Richtung Neustadt kommend beginnt und etwa bis zur Fleischerei Weber reicht. Etwa 800 Meter lang ist der Weg auf diesem Teilstück der Sebnitzer Straße.

Und im Moment in keinem guten Zustand mehr. Ein Großteil des Fußweges besteht aus Steinplatten. Diese haben sich an etlichen Stellen gesenkt oder gehoben. Das Ergebnis ist ein unebener Weg mit einigen Stolperfallen. Bei Regen bilden sich zudem schnell Pfützen, die Fußgänger wie einen Hindernisparcours umlaufen müssen.

Damit sich die Situation ändert, hat die Stadt Neustadt nun die ersten Hebel in Bewegung gesetzt. „Wir haben die Vorplanung gestartet“, bestätigt Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) auf SZ-Anfrage. Der Fußweg soll grundhaft ausgebaut werden. Mit welchen Kosten die Stadt rechnen muss, ist aktuell noch offen. Auch, wann die Bauarbeiten beginnen werden, steht im Moment noch nicht fest. Die Planungen würden erst am Anfang stehen. Mühle geht davon aus, dass das Großprojekt vermutlich 2019 realisiert werden kann. „Der Fußweg ist im mittelfristigen Finanzplan berücksichtigt“, sagt der Ratschef. Wann losgebaut werden kann, ist vor allem von der Finanzierung abhängig. Die Kommune will die Baukosten mithilfe von Fördermitteln stemmen. Fördergelder zu akquirieren, habe Priorität, wie Peter Mühle sagt. Es gäbe durchaus öffentliche Töpfe, aus denen Neustadt schöpfen könnte. An die müsste die Kommune aber erst einmal ran kommen. Mühle ist jedoch optimistisch, das zu schaffen. Sein Zeil ist es, eine 75-prozentige Förderung bewilligt zu bekommen. Eine andere Tücke betrifft die Sanierung an sich. Denn im Rahmen der Sanierung soll die Straßenbeleuchtung verlegt werden. Das sei aufwendig. Die Laternen stehen derzeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie sollen auf die Fußwegseite herüber verlegt werden und gleichzeitig modernisiert werden.

zur Startseite