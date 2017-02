Mehr Sicherheit für Kitakinder Die Uhyster Kindertagesstätte „Bienenhaus“ soll saniert werden.

Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein informiert über die Sanierungspläne. © Steffen Unger

Burkau investiert in diesem Jahr für die Kinder. Die Uhyster Awo-Kita „Bienenhaus“ soll von außen energetisch saniert werden. Es sei vorgesehen, Fenster, Dach und Fassade zu erneuern, wie Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein in einem Gespräch mit der SZ sagte. Weiterhin soll das Gebäude auch hinsichtlich des Brandschutzes auf den neuesten Stand gebracht werden. Dazu gehöre der Einbau von Terrassentüren in jedem Gruppenraum mit dazugehörigen Rettungsstufen, sodass Kinder im Brandfall das Gebäude schnell verlassen können.

Die Bauarbeiten werden bei laufendem Betrieb stattfinden und demnach zeitweise für Einschränkungen sorgen. Sebastian Hein geht davon aus, dass sie im Mai oder Juni beginnen könnten – vorausgesetzt, die beantragten Leader-Fördermittel werden genehmigt. Darüber werde die zuständige Kommission am 6. März entscheiden, so der Bürgermeister. Gut 330 000 Euro soll das Projekt insgesamt kosten, 200 000 Euro davon erwartet die Gemeinde Burkau aus dem Leader-Fördertopf.

Kann die Außensanierung in diesem Jahr wie geplant umgesetzt werden, erfolge die komplette Innensanierung des Uhyster Bienenhauses im kommenden Jahr, so Sebastian Hein. (cm)

zur Startseite