Mehr Sicherheit für Gehbehinderte gefordert Zusammen mit Radebeuls Behindertenbeauftragten hat sich der CDU-Vorstand heikle Stellen in der Stadt angesehen.

Radebeul. Sechs Treppenstufen führen zum Netto-Markt im Neubaugebiet in Radebeul-Ost. Für gehbehinderte Menschen, zum Beispiel aus der der nahegelegenen Seniorenwohnanlage carpe diem, kann das ein unüberwindbares Hindernis sein. Sie müssen einen großen Umweg nehmen, um in den Supermarkt zu kommen. Ähnlich geht es Eltern mit Kinderwagen. Diese Stelle ist einer der Orte, die sich der Vorstand der Radebeuler CDU zusammen mit der Behindertenbeauftragten der Stadt, Angela Seidel, angeschaut hat. Sie kommen zu dem Schluss: Mithilfe einer Rampe ließe sich der Zugang zum Netto stark verkürzen. Stadt und Investor arbeiteten derzeit an einer Lösung, heißt es von der CDU. Angela Seidel hofft, dass das Vorhaben nun wirklich umgesetzt wird.

Bei dem Rundgang wurde auch der unbefestigte und zum Teil gepflasterte Zugang zum S-Bahnhof Radebeul-Weintraube bemängelt, der für Gehbehinderte eine erhebliche Hürde darstellt. Bis zum geplanten Ausbau wäre ein Geländer auf der rechten Seite schon eine deutliche Erleichterung, sagt Angela Seidel.

Die Behindertenbeauftragte erklärt außerdem, dass gut geräumte und gestreute Gehwege ganz wichtig seien für gehbehinderte Menschen oder gar für Rollstuhlfahrer, um sich in der Winterzeit sicher bewegen zu können. Sie bittet deshalb insbesondere Nachbarn von Behindertenwohnanlagen, ihrer Räum- und Streupflicht gewissenhaft nachzukommen. Die CDU-Vorstandsmitglieder versprachen, die von Angela Seidel aufgezeigten Anliegen zu unterstützen.

Seidel ist seit Oktober 2016 ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt. „Meine Funktion ist es, Mittler zwischen behinderten Menschen und der Stadtverwaltung zu sein und vor allem zuzuhören“, beschreibt Frau Seidel ihre Aufgabe.

Die Sprechzeiten der städtischen Behindertenbeauftragten sind jeweils am ersten Mittwoch im Monat von 13 bis 15 Uhr im Amt für Bildung, Jugend und Soziales, Hauptstraße 4, Zimmer 0.09 im Erdgeschoss. Kontakt: handicap-beratung@radebeul.de

