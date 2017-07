Mehr Sicherheit für Fußgänger Weil es den Schleichweg zum Kaufland nicht mehr gibt, hat die Stadt einen provisorischen Gehweg eingerichtet.

Der Gehweg ist durch eine Leitschwelle abgegrenzt. © SZ/Nina Schirmer

Er beginnt aus Serkowitz kommend kurz hinter der Gaststätte Zur guten Quelle und endet vorm Gartenmarkt: Dort an der Kötzschenbrodaer Straße gibt es jetzt einen Schutzstreifen für Fußgänger. Die Stadt hat den provisorischen Gehweg eingerichtet. Dafür wurde der nördliche Seitenstreifen der Straße befestigt, Sträucher zurückgeschnitten und eine Abgrenzung zur Fahrbahn mit einer gelben Leitschwelle und kleinen Warnbaken hergestellt, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit.

„Die Bauarbeiten konnten in kurzem Zeitraum ohne nennenswerte Behinderungen auf der Kötzschenbrodaer Straße umgesetzt werden“, so Leder. Etwa 1,50 Meter ist der Gehweg breit. Durch den Weg soll der Straßenabschnitt sicherer für Fußgänger werden. Denn bisher gab es keinen Bürgersteig entlang dieser Strecke.

Bis vor Kurzem nutzten viele einen Trampelpfad, der von Serkowitz über das Weiße Haus und die Apfelscheune zum Kauflandparkplatz führte. Der inoffizielle Weg ging zum Teil über private Grundstücke. Inzwischen haben die Eigentümer Zäune gezogen und über den Pfad kommt man nicht mehr zum Kaufland.

Der neue Gehweg an der Straße ist erst einmal nur provisorisch, sagt Leder. Einen richtigen gepflasterten Gehweg hätte die Stadt nicht so kurzfristig bauen lassen können. Dafür seien unter anderem planerische Vorleistungen nötig. Für den Moment erfüllt er auch so seinen Zweck.

