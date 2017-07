Gut zu wissen Mehr Sicherheit für Fahrschüler Die Stadt Altenberg plant Veränderungen an zwei Bushaltestellen. Damit kommt sie den Wünschen der Eltern entgegen.

Fürstenwaldes Ortsvorsteher Sven Kletsch steht vor der Fläche, auf der die künftige Bushaltestelle für das Unterdorf entstehen soll. Das Altenberger Rathaus plant hier auch ein Wartehäuschen. © Egbert Kamprath

Noch wächst hier Gras. Geht es nach dem Willen des Fürstenwalder Ortschaftsrates, soll es hier bald eine Bushaltestelle mit Wartehäuschen geben. Die Aussichten sind nicht schlecht. Damit würde eine seit Jahren geführte Debatte ihr Ende finden, sagt Ortschef Sven Kletsch (Wählervereinigung). Denn die bisherige Bushaltestelle im Unterdorf ist umstritten. Sie befindet sich vom neuen Standort etwa 40 Meter entfernt, allerdings direkt an der Straße. Da die Privatgrundstücke bis fast an die Straße reichen, gibt es hier auf keiner der beiden Seiten einen Gehweg. Die Straße endet quasi an den Gartenzäunen. Deshalb gibt es hier auch kein Wartehaus. Wenn es regnet, müssen Erwachsene wie Kinder unter freiem Himmel auf den Bus warten. Und im Winter stehen sie auf dem zusammengeschobenen Schneehaufen am Straßenrand. „Wenn ich hier Winterdienst mache, stehen hier immer vier, fünf Schüler und warten auf den Schulbus“, sagt Kletsch.

Die Fahrschüler sind der eigentliche Auslöser der Diskussion. Ihre Eltern haben schon mehrmals das Problem im Ortschaftsrat angesprochen. Daraufhin haben sich die Räte die Straße angeschaut und Vorschläge gemacht, wohin die Haltestelle verlegt werden könnte. Doch die Ideen ließen sich aus verschiedenen Gründen nicht realisieren. Nun hat sich das Altenberger Bauamt der Sache angenommen und zusammen mit dem Regionalverkehr Dresden nach einem Grundstück gesucht.

Fündig wurde das Bauamt bei Reiner Ehrlich. Sein Grundstück grenzt zwar auch an die Ortsstraße, allerdings hat er keinen Zaun aufgestellt. Reiner Ehrlich zeigte sich den Plänen der Stadt aufgeschlossen, versichert er der SZ. „Ich habe aber eine Bedingung“, sagt er und zeigt auf seine Garagen. Aus denen möchte er auch in Zukunft ohne Probleme auf die Straße fahren können. Und dazu gehört, dass er an der Ausfahrt freie Sicht nach rechts und links hat. Mit seinem Nachbarn konnte er sich dazu bereits verständigen. Dieser hat den Anbau, der Ehrlich eigentlich die Sicht nach links versperren würde, vor Jahren schon mit einem großen Fenster versehen. Sollte die Stadt nun eine Bushaltestelle daneben errichten, müsste sie dafür sorgen, dass Ehrlich auch durch diese freie Sicht auf die Straße habe, fordert er. Das sei seine Grundbedingung, erklärt der Fürstenwalder. Ihm sei es im Grund egal, ob die Stadt die kleine Fläche langfristig pachte oder kaufe, sagt er. Ihm sei nur die Zusicherung wichtig, dass er die Straße einsehen könne.

Kletsch ist dankbar, dass sich Ehrlich bereit erklärt hat, seinen Beitrag zu leisten, um das Problem zu lösen. Nun hofft er, dass die Stadt finanziell in der Lage ist, hier eine Bushaltestelle zu errichten. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) stellt das gegenüber der SZ in Aussicht, falls sich die Stadt mit dem bisherigen Besitzer der Fläche einigen könne. Wie Kletsch plädiert auch der Rathauschef dafür, die Fläche langfristig zu pachten. Denn um sie zu kaufen, müsste sie exakt ausgemessen werden. Das würde in diesem Fall vielleicht genau so viel kosten wie der Bau der Bushaltestelle. Im Rathaus geht man derzeit davon aus, dass das Anlegen eines Fundamentes und der Bau eines Häuschens um die 8 000 Euro kosten würden. Der Betrag sei zwar nicht hoch, sagt Kirsten. Doch bei ihm gehen fast täglich Wünsche in dieser Größenordnung ein. In der Summe übersteigen sie die finanzielle Leistungskraft der Stadt, sagt er. Deshalb könne er nicht versprechen, ob die Stadt die Haltestelle noch in diesem Jahr errichten könne. „Ich habe eine Idee, wie wir das finanzieren können“, sagt er. Doch die müsse er mit der Kämmerin besprechen, die noch im Urlaub weile.

An anderer Stelle konnte die Stadt indes ein Bushalteproblem lösen – im Fürstenwalder Nachbardorf Müglitz. Auch dort gab es Kritik an den Zuständen. Die Haltestelle versank bei Regen im Wasser. Hier habe die Stadt bereits reagiert, sagt Kirsten. „Wir haben Schotter aufgetragen und die Stelle befestigt.“ Im kommenden Monat werde man an der Straße noch Bordsteine setzen, weiteren Splitt aufschütten und die Haltestelle anheben. Der Bau eines Bushäuschen – von einigen Müglitzern gefordert – sei an dieser Stelle aber nicht geplant, erklärt Kirsten. Denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehe ein Wartehäuschen. Dort könnten die Schüler bei Regen warten. Und wenn der Bus einfährt, könnten sie die Straßenseite wechseln.

