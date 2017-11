Mehr Sicherheit für die Zschopauknirpse Waldheim investiert in seine Kitas, beseitigt Mängel und schafft Platz. Die Erhöhung der Gebühren hat andere Gründe.

© Symbolfoto: dpa

In der Kita Zschopauknirpse gibt es laut Bauamtsleiter Michael Wittig Sicherheitsmängel, die die Kommune in Kürze abstellen wird. „Derzeit fehlt im Eingangsbereich eine Schleuse. Diese wird eingerichtet, damit die Kinder nicht mehr direkt vor der Eingangstür stehen“, erläuterte er. Dafür würden im Erdgeschoss ein Büro und der Sanitärbereich umgestaltet. „Dort, wo jetzt der Sanitärbereich drin ist, soll das Büro der Leiterinnen rein“, so Wittig.

Weil die Ausschreibung noch läuft, haben die Räte zugestimmt, dass Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) die Aufträge vergeben kann. Es werden unter anderem Heizungsbauer, Sanitär- und Elektroinstallateure vor Ort sein, um die Zugangsbedingungen für die Kinder und Eltern zu verbessern. Die Zeit drängt. „Mit der Ausführung der Baumaßnahme muss schnellstmöglich begonnen werden, da der Fördermittelgeber eine Fertigstellung bis Ende dieses Jahres vorschreibt“, so Wittig. 3 200 Euro schießt der Landkreis für das Vorhaben zu, 32 000 Euro der Freistaat Sachsen. Insgesamt kostet die Umgestaltung des Erdgeschosses rund 64 000 Euro. Etwa dieselbe Summe war zu Jahresbeginn in die Umgestaltung eines neuen Gruppenzimmers sowie den Einbau eines Waschraums geflossen. Damit hatte die Stadt zugleich zehn neue Betreuungsplätze in der Einrichtung an der Kriebsteiner Straße geschaffen. Die Kita „Zschopauknirpse“ ist für insgesamt 120 Kinder ausgelegt.

Bei den „Wasserplanschern“ an der Goethestraße werden derzeit ebenfalls neue Räume hergerichtet, um zwölf zusätzliche Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zu schaffen. „Der Ausbau des Dachgeschosses läuft“, so Bauamtsleiter Michael Wittig. In diesem befinden sich künftig das Büro der Leiterin sowie ein Aufenthaltsraum für die Erzieherinnen. Der künftige Gruppenraum bekommt einen frischen Farbanstrich, eine Akustikdecke und der Teppich eine Grundreinigung. Die Kosten belaufen sich auf rund 17 000 Euro.

Für die Betreuung ihrer Kindergartenkinder müssen die Eltern ab 1. Januar 2018 tiefer in die Tasche greifen. Der Elternbeitrag steigt um vier Euro mehr pro Monat auf nunmehr 98 Euro an. Das sei jedoch keine Willkür seitens der Stadt, sondern schlichtweg die Erfüllung der gesetzlicher Vorgaben, wie Bürgermeister Ernst erläuterte. Die Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge bilden Kämmerin Barbara Wesler zufolge die Betriebskostenabrechnungen 2016 aller Kindertageseinrichtungen der Stadt Waldheim. „Die Erhöhung im Kindergarten ergibt sich vor allem aus der Absenkung des Betreuungsschlüssels von 1:13 auf 1:12,5 im September 2015 und auf 1:12 im September 2016“, so Wesler.

Die Gebührensätzen für die Betreuung von Krippen- und Hortkindern bleiben unverändert. „Der Elternbeitrag beläuft sich auf 183 Euro pro Krippenkind und zwischen 47,50 und 57 Euro für ein Hortkind“, so die Kämmerin. Die Linke und die NPD stimmten gegen die Erhöhung der Gebühren. Vier Nein- standen aber zehn Ja-Stimmen gegenüber.

