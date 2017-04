Mehr Sicherheit für die Schlucht Ein geplantes Bauwerk an der B 182 soll gefährliche Sturzbäche verhindern. Der Stadt geht der Schutz nicht weit genug.

Oben die B 182, dann geht es steil bergab: die Schlucht an der Torgauer Straße in Strehla. Hier soll eigentlich schon seit Jahren gebaut werden. © Sebastian Schultz

An diesen Anblick hat man sich in Strehla inzwischen gewöhnt: Wo ursprünglich mal eine Treppe in den Stadtpark führte, versperrt ein Bauzaun den Durchgang. Lebensgefahr. Fünf Jahre ist es her, dass die Stadt den Weg von der Bundesstraße hinunter zum Park dichtgemacht hat.

Es war im Sommer 2012, als heftiger Regen vom benachbarten Feld aus über die B 182 und den Fußweg schoss. Von dort aus ergossen sich die ungebremsten Fluten den noch steileren Hang in den Park hinab. Dabei wurde der dortige Weg zerstört, Bäume unterspült, die Treppe zerstört. Der Zustand hat sich im Laufe der Zeit noch weiter verschlechtert. Im Stadtrat schlug Hans-Jürgen Grübler (FWG) deshalb schon mehrfach Alarm.

Vergessen war die Stelle allerdings nie. Das für die Bundesstraße zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte der Stadt schon vor reichlich zwei Jahren Pläne für ein Bauwerk präsentiert, das Wasser vom Feld bremsen und kontrolliert in die Schlucht abgeben soll. Die Stadt hatte sich damals für die kostengünstigste von insgesamt drei Planungsvarianten ausgesprochen. Nachdem das Thema wieder eine Weile von der Bildfläche verschwunden schien, ist nun wieder Bewegung drin. Die Stadt drängt darauf, dass das geplante Bauwerk endlich kommt. Hintergrund ist, dass die Schlucht Teil des kommunalen Wiederaufbaus nach dem Hochwasser von 2013 ist, der langsam zum Abschluss kommen soll – und es bis 2019 auch muss. Um die Schlucht zu ertüchtigen, braucht es aber einen geregelten Wasserabfluss aus Richtung Straße.

Inzwischen hat das Land seine Pläne für das Rückhaltebauwerk verfeinert. Zufrieden ist man mit denen in Strehla aber noch nicht, was im Technischen Ausschuss am Montag deutlich wurde. Der geplante Bau ist für Starkregen-Ereignisse ausgelegt, wie sie statistisch alle fünf Jahre auftreten. Dabei rechnen die Ingenieure mit 17 Liter Wasser pro Sekunde und Hektar. In Strehla will man mehr Schutz, vorzugsweise für 25-jährige Starkregen-Ereignisse. Ein solches Bauwerk bietet auch dann noch einen geregelten Wasserabfluss, wenn circa 20 Liter pro Sekunde und Hektar anfallen.

Die Stadt will nun noch einmal mit dem Land verhandeln. Unklar ist dabei, ob die Strehlaer Wünsche das Planungsverfahren in die Länge ziehen und ob sie die Kosten erhöhen. Beides will man in der Nixenstadt möglichst vermeiden. Denn schon jetzt stehen geschätzte 215 000 Euro Baukosten im Raum – die nach bisheriger Ansicht des Landes komplett die Stadt tragen soll. Bei der Stadt hingegen sieht man das Land in der Pflicht. Strehlas Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) zeigt sich optimistisch, den Freistaat noch an den Baukosten beteiligen zu können.

Jeromin erklärte zudem, die Stadt werde zwar versuchen, das Rückhaltebauwerk mit höherem Schutzgrad durchzubekommen. Sei das jedoch nicht verhältnismäßig, werde man den jetzigen Entwurf akzeptieren. „Lieber überhaupt ein ordentlicher Schutz als gar keiner“, so der Stadtchef.

Neben den Gesprächen mit dem Freistaat stehen für die Stadt auch noch Verhandlungen mit einem Grundstückseigentümer an, dessen Flächen für das Bauwerk benötig werden. Zusätzliche Kosten für die Stadt, deren Höhe laut Jörg Jeromin aber derzeit noch nicht bezifferbar ist.

FWG-Stadtrat Heiko Zscheile, von Beruf Tiefbau-Planer, forderte, das Projekt müsse jetzt schnell zur Genehmigungsreife gebracht werden. Offen ist nach wie vor, wann das Rückhaltebauwerk entsteht.

