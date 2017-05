Mehr Sicherheit für die Grundschule Der Innenausbau beginnt in den Ferien und dauert 18 Monate. Fertig ist man mit den Arbeiten dann aber noch nicht.

Von außen betrachtet ist die Waldheimer Grundschule ein Schmuckstück. Doch im Inneren gibt es Feuchteschäden, alte Fußböden, Mängel an den Elektroanlagen sowie einen unzureichenden Brandschutz. Das soll sich ändern. Foto: André Braun © André Braun

Am 10. Juli sollen die Umbauarbeiten in der Waldheimer Grundschule beginnen. Diesen Termin nannte Bauamtsleiter Michael Wittig am Donnerstagabend während der Sitzung des technischen Ausschusses. Derzeit würden die Ausschreibungen vorbereitet. „Ziel ist, die Vergabe im Stadtrat am 6. Juli durchzuführen. Das Bauende haben wir vorerst auf Ende 2018 vorgelegt.“

Im Vorfeld habe es Absprachen mit den Planern, den Lehrern und Behörden gegeben. „Mit Unterstützung des Abwasserzweckverbandes haben wir die Abwasserleitungen kontrolliert. Mit dem Ergebnis, dass das Kanalsystem auf dem Schulhof zu wünschen übrig lässt“, so Wittig. Deshalb müsse es erneuert werden. „Die Sanierung einer Schule, die auf nassen Füßen steht, hat keinen Sinn. Die Trockenlegung muss mit Geld aus dem Stadthaushalt finanziert werden“, kündigte der Baudezernent an.

Datenkabel in allen Räumen

Im Erdgeschoss der Bildungseinrichtung gebe es an der Ostseite bereits Feuchtigkeitsschäden, so Annette Fischer, Fachplanerin für vorbeugenden baulichen Brandschutz vom gleichnamigen Bauplanungsbüro Döbeln. In der Grundschule Waldheim bestehen erhebliche Mängel beim Brandschutz, insbesondere der Sicherung von zwei baulichen Rettungswegen, den Installationen im Gebäude, sprich Leitungen, Sanitärräume, Heizung und Elektro, sowie der Dämmung der Gebäudehülle, insbesondere der Decke zum Dachraum.

Ziele der Umbauarbeiten, die im Nordflügel beginnen, sind die Erhaltung des Grundschulstandortes, das Objekt zu einer „Schule mit Zukunft“ zu machen, mit Lehr- und Lernbedingungen entsprechend den heutigen Anforderungen nach Bildungsqualität und kindgerechtem Lernen, so Planerin Annette Fischer. „Wir denken dabei auch langfristig und verlegen Datenkabel in den Räumen, falls beispielsweise die flächendeckende Einführung von elektronischen Tafeln zur Pflicht wird“, erklärte sie.

Fenster als Rettungsweg unzulässig

Oberste Priorität habe die Verbesserung des Brandschutzes. „In einer Schule sind Fenster als Rettungsweg nicht zulässig. Außer dem zweiten Rettungsweg werden eine entsprechende Beschilderung und Beleuchtung installiert“, so Annette Fischer. Die Garderoben auf den Gängen müssen im Sinne des Brandschutzes verschwinden. Sie sind zum einen ein Hindernis und zum anderen eine zusätzliche Brandquelle (DA berichtete).

Einige Räume werden neue angeordnet. So zieht beispielsweise das Lehrerzimmer in den Bereich von Bibliothek und Sekretariat um. Die Kinder kommen über das Treppenhaus in eine Garderobe, in der sie auch ihre Hausschuhe anziehen können. „Von da aus gelangen sie ins Klassenzimmer. Diesem ist jeweils ein Gruppenraum zugeteilt, der über eine Tür erreichbar ist“, sagte die Planerin. Somit würden auch die Befindlichkeiten der drei Nutzer des Nordflügels berücksichtigt: der Grundschule, des Horts sowie der Kita.

Bei den Mitgliedern des technischen Ausschusses ergeben sich trotz der detaillierten Vorstellung der Pläne einige Nachfragen: Albrecht Hänel (CDU) interessierte die Barrierefreiheit. „Die wird im zweiten Bauabschnitt Sanierung Südflügel hergestellt. In diesem Bereich soll eine barrierefreie Toilette gebaut werden“, so Planerin Annette Fischer.

Günter Weichhold (CDU) stellte den Bauzeitplan infrage: „Hätte man die Ausschreibungen nicht schon eher herausgeben können? Jetzt sind die Baufirmen ausgelastet und setzen die Preise höher an.“ Bauamtsleiter Michael Wittig erklärte: „Ausschreibungen sind generell sehr, sehr teuer geworden. Viel eher ging es auch nicht. Um überhaupt Fördermittel beantragen zu können, mussten wir quasi über Nacht eine Zahl melden. Jetzt ist der frühestmögliche Zeitpunkt fürs Bauen.“ Zudem müssten Ferienzeiten und Fristen für die Ausgabe des Fördergeldes eingehalten werden, ergänzt er. Mehr als 546 000 Euro gibt es über das Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“, in das Geld von Bund, Land und Kommune fließt (DA berichtete).

