Gut zu wissen Mehr Sicherheit für die Goethestraße Auf einem Abschnitt vorm Zebrastreifen gilt jetzt Tempo 30. Das war überfällig, sagen nicht nur Verkehrswächter.

Parkende Autos, Mauern, die die Sicht behindern: Der Zebrastreifen an der Goethestraße gilt als Unfallhäufungspunkt. Deshalb gilt an der Stelle seit Kurzem Tempo 30. Auch zwei andere Kreuzungen stehen im Fokus der Riesaer Unfallkommission. © Sebastian Schultz

Der ungewohnte Anblick sorgte erst einmal für Verwirrung: Schon Ende Mai veröffentlichte eine Autofahrerin in einer Facebook-Gruppe ein Foto, das ein 30er-Schild an der Goethestraße zeigte. Es wurde gerätselt, was wohl der Grund für das neue Tempolimit war. Jüngst wurde das Schild sogar Thema im Stadtrat. Thomas Gallitzdorfer (CDU) fragte bei der Stadtverwaltung nach, was es damit auf sich hat. „Mich hatten Nachbarn darauf angesprochen, die wissen wollten, warum die Schilder aufgestellt wurden. Das kam ja wie Phönix aus der Asche.“

Tatsächlich steckte schon etwas mehr Planung dahinter, auf den letzten 100 Metern vor der Kreuzung Goethestraße/John-Scher-Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 zu begrenzen. Das hatte die Unfallkommission so beschlossen, heißt es in der Antwort der Stadt auf Gallitzdorfers Anfrage. Die Kreuzung stelle „in der Drei-Jahres-Statistik 2013-2015 eine Unfallhäufungsstelle dar“.

Schon Ende Februar sei sie deshalb von der Unfallkommission besprochen und das Aufstellen der Schilder beschlossen worden. Während eine andere Entscheidung der Kommission – die Demontage des grünen Pfeils für Rechtsabbieger am Riesapark – für aufgeregte Diskussionen sorgte, kann sich aber mit dem Tempolimit in der Goethestraße jeder anfreunden. Die Verkehrswacht hatte schon mehrfach darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle etwas passieren müsse, sagt deren Sprecher Peter Kosciankowski. „Wir sagen seit Jahren, dass die Stelle gefährlich ist. Nicht nur, weil am Fußgängerüberweg viele Schüler die Straße überqueren.“

Größter Kritikpunkt sei immer die mangelhafte Übersicht an der Stelle gewesen. Insbesondere Fußgänger, die von links die Straße überqueren wollen, sehe man als Autofahrer sehr spät. „Noch schlimmer ist es aber auf der rechten Seite“, betont der Verkehrswacht-Sprecher. Denn dort befänden sich im Kreuzungsbereich die Anlieferzonen für die Blumengeschäfte. „Wenn dort die Lkw stehen, sieht man nach rechts gar nichts.“ Lange Zeit sei die Verkehrswacht vertröstet worden. Dass nun Tempo 30 gilt, sei überfällig gewesen.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung sorge zumindest dafür, dass der Bremsweg kürzer wird, sagt auch der Leiter des Riesaer Polizeireviers Hermann Braunger. „Ich halte das Schild an der Stelle schon für sinnvoll.“ Auch, weil selbst zwischen den Autos immer wieder mal Fußgänger über die Goethestraße laufen.

Auch im Netz sorgten die neuen Schilder überwiegend für ein positives Echo. „Jetzt schafft man es vielleicht einmal ohne Sprint und Seithüpfer über den Zebrastreifen“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. Eine Anwohnerin würde sich das Tempolimit am liebsten für die ganze Strecke wünschen. Denn teilweise gleiche die Goethestraße schon einer Rennstrecke.

An das neue Tempolimit gewöhnt hat sich allerdings noch nicht jeder, auch wenn die Stadt die „30“ mittlerweile zusätzlich auf der Fahrbahn gekennzeichnet hat. „Gewohnheitsmäßig wird da oft noch mit 50 durchgefahren“, sagt Peter Kosciankowski. „Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die etwas erschrocken waren, dass da auf einmal 30 geht.“ In jedem Fall werde das neue Schild auch Thema bei seiner nächsten Verkehrsschulung eine Rolle spielen, kündigt Kosciankowski an.

Auch Thomas Gallitzdorfer, der in der Nähe wohnt, geht davon aus, dass sich mancher Kraftfahrer erst einmal an die neue Tempobegrenzung gewöhnen muss. Aber: „Zumindest tagsüber bremsen die meisten ab.“ Ob die Polizei dort demnächst kontrollieren wird, ist laut Revierleiter Hermann Braunger jedenfalls offen. Mit den Lasergeräten sei das aufgrund der geraden Strecke und des kurzen Abschnitts fast unmöglich. Die Stadt und seine Kollegen in Dresden hätten da andere Möglichkeiten, sagt er.

Thomas Gallitzdorfer kennt gleich eine weitere Stelle, an der seiner Ansicht nach auch das Tempo verringert werden sollte. „In der Friedrich-Engels-Straße auf Höhe der Villa am Gebsergässchen, dort springen die Leute auch oft über die Straße.“ Ob die Verkehrsunfallkommission sich auch diese Stelle näher anschaut, ist nicht bekannt. Aber: „Auch in Zukunft wird es natürlich weitere Treffen der Kommission an anderen Stellen geben“, teilt Stadtsprecher Uwe Päsler mit. Noch steht die Friedrich-Engels-Straße aber nicht auf der Liste. Geplant seien in diesem Jahr aber Verkehrsschauen an der „Volkshaus-Kreuzung“ sowie an der Kreuzung Paul-Greifzu-/Hamburger-Straße.

