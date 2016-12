Mehr Sicherheit für die Feuerwehr Die Firma GSH Sachsen unterstützt die Arbeit der Feuerwehrleute und spendiert Funktionswesten.

Der Geschäftsführer der Firma GSH Sachsen Dr. Winfried Blümel (Mitte) übergab an den Gemeindewehrleiter René Greif (links) und den Vorsitzenden des Feuerwehrvereins Christian Quosdorf Funktionswesten. © Dietmar Thomas

Der Wunschzettel der Feuerwehrleute ist lang. Darauf stehen unter anderem eine Wärmebildkamera, neue Fahrzeuge oder Einsatzkleidung. Jetzt können die Kameraden einen Wunsch streichen. Der Geschäftsführer der Firma GSH Sachsen, Dr. Winfried Blümel, übergab sieben Funktionswesten im Wert von fast 1 000 Euro. Diese werden benötigt, um bei Einsätzen die Führungskräfte sofort erkennen zu können. Die Gruppenführer tragen eine rote Weste, der Einsatzleiter eine gelbe und bei großen Einsätzen gibt es Abschnittsleiter, die eine weiße Weste tragen.

Die bisherigen Westen waren verschlissen, die Farbe ausgeblichen, die Klettverschlüsse nicht funktionsfähig und die Be-streifung fehlte. „Wir waren sozusagen nachts nicht mehr sichtbar und das ist ein Sicherheitsrisiko“, sagte Marcel Mosch. Gemeinsam mit Wehrleiter René Greif und dem Vorsitzenden des Feuerwehrvereins Christian Quosdorf nahm er die Westen entgegen. Der Wehrleiter erklärte, warum diese so preisintensiv sind: „Das Reflexionsmaterial darf das der Einsatzbekleidung nicht abdecken. Überhaupt ist die Einsatzbekleidung für Feuerwehrleute unheimlich teuer geworden.“

Weil die Anschaffung der Westen dringend notwendig war, das Budget der Stadt diese nicht erlaubte, sprach René Greif die Firma GSH Sachsen an. „Wir sind offen dafür, sinnvolle Dinge in der Region, in der wir arbeiten, zu unterstützen“, so Winfried Blümel. Vielleicht sei die Spende des Unternehmens ein Anstoß, um andere Firmen auf den gleichen Gedanken zu bringen.

Mit der Harthaer Feuerwehr hat GSH Sachsen schon länger eine gute Kooperation. Der Geschäftsführer nahm sich auch die Zeit, um in einem Gespräch weitere Informationen über die Arbeit und Ausstattung der Feuerwehr zu bekommen. Ihn interessierte unter anderem, warum der Einsatz einer Wärmebildkamera wichtig ist. Weitere Informationen zur Feuerwehr unter www.feuerwehrhartha.de.

