Mehr Sicherheit beim Semperopernball Nizzasperren sollen aber nicht aufgestellt werden. Die Polizei setzt dieses Mal auf eine andere Lösung.

Der Open-Air-Ball vor der Semperoper braucht in diesem Jahr besonderen Schutz. Davon ist die Polizei überzeugt. Die Vorbereitungen dafür laufen. © André Wirsig

Für das Fest in der Oper gilt die höchste Sicherheitsstufe. Denn es kommen nicht nur Stars und Adlige, hochrangige Politiker, Firmenchefs und jede Menge Ballgäste, für die der Abend in der Oper das Ereignis des Jahres ist. Auch draußen wird wieder getanzt. Die Veranstalter sind auf bis zu 13 000 Besucher beim Open-Air-Ball eingerichtet. Die Polizei geht wie schon beim Striezelmarkt von einer „abstrakten Gefährdungslage“ aus. Dennoch haben die Verantwortlichen entschieden: Nizzasteine sollen nicht aufgebaut werden.

Für die Sicherheit in der Oper ist der Ballverein zuständig, draußen hat die Polizei das Sagen. „Das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt sorgen für die besonderen Gäste“, sagt Sprecher Thoralf Gorek zum Sicherheitskonzept im Opernhaus. Bevor die Gäste kommen, werden Sprengstoffspürhunde durch das Gebäude und den Festsaal geschickt. An den Eingängen müssen die Ballbesucher mit Taschenkontrollen rechnen, ein Sicherheitsdienst und Polizeibeamte in Zivil behalten das Geschehen stets im Blick. Mehr Wachleute und Personenschützer als in den vergangenen Jahren sollen es aber nicht werden, sagt Gorek, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Auch die Polizei, die für die Sicherheit rings um das Opernhaus zuständig ist, will nicht verraten, wie viele Beamte am nächsten Freitag im Einsatz sind. „Es wird eine hohe zweistellige Zahl“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. Neu in diesem Jahr: Auch die Bereitschaftspolizei wird dabei sein. Bei den elf vorangegangenen Bällen haben sich die Dresdner Beamten ganz auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen. Die neue Sicherheitslage mit Terroranschlägen und abstrakter Gefahr hat die Verantwortlichen nun aber veranlasst, erstmals auch auf die Unterstützung der Bereitschaftspolizei zu setzen.

Wie schon in den letzten Tagen des Striezelmarkts überwachen Polizisten in Uniform das Geschehen im Stadtzentrum. In der Nähe warten Beamte in Einsatzfahrzeugen für den Fall, dass die Beamten vor Ort Unterstützung brauchen. Diese sogenannten Interventionskräfte sind für ihre Aktionen speziell ausgerüstet. Sie tragen kugelsichere Westen, Helme und haben Maschinenpistolen dabei.

Die Nizzasperren bleiben im Lager. „Wir haben ihre Verwendung diskutiert, aber verworfen“, sagt Geithner. Der Einsatz der tonnenschweren Betonelemente, die die Firma Nestler eigentlich für den schnellen Bau von Lagerhallen entwickelt hat, soll keine Standardmaßnahme werden, erklärt der Polizeisprecher. „Bei den Weihnachtsmärkten ging es um eine unmittelbare Gefahr. Deshalb haben wir die Sperren da genutzt.“ Beim Semperopernball sollen sie durch Einsatzfahrzeuge der Polizei ersetzt werden. Ähnliche Fahrzeugsperren bauten die Beamten unter anderem auf, wenn Kundgebungsteilnehmer auf Abstand zueinander gehalten werden sollen. Dann rückt die Polizei die Fahrzeuge sogar so dicht aneinander, dass sich kein Mensch zwischen den Stoßstangen hindurchquetschen kann. Beim Semperopernball wird der Abstand der Polizeiautos größer sein.

Zusätzlich überwachen die Beamten den Theaterplatz mit einer eigens dafür aufgebauten Kamera. Auf dem Platz vor der Oper, der Sophienstraße und dem Terrassenufer wird es Einsatzstellen geben, an denen die Polizei Autos stoppt und Fußgänger kontrolliert. Auch Taschenkontrollen sind möglich. „Wir werden vereinzelt Personen überprüfen, zum Beispiel wenn sie einen Rucksack bei sich haben“, sagt Geithner.

Das Fest in der Oper ist für die Beamten kein Thema. „Wir kommen dort nur zum Zug, wenn man uns zur Unterstützung braucht“, so der Polizeisprecher. „Also, wenn die Sicherheitskräfte das Geschehen allein nicht bewältigen können.“ Sache der Beamten ist die Überwachung auf den Straßen rings um die Oper. Bis zum roten Teppich lassen sie nur Autos mit Ballgästen fahren. Und auch das nur mit Fahrzeugen, die dafür zugelassen sind. Dazu gehören übrigens auch Kutschen. Damit steht einem neuen großen Auftritt von Zora Schwarz nichts im Weg. Wie schon vor zehn Jahren könnte sie wieder mit einem Pferdegespann vorfahren.

