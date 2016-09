Mehr Sicherheit an Plossenkurve Das Zeichen mit der Kennung 261 verbietet die Durchfahrt für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern.

Für Gefahrentranspoirte gesperrt: Dieses Verkehrszeichen wurde an der Plossenkurve aufgestellt.

Der Plossen ist seit Mittwoch für Gefahrentransporte gesperrt. Darauf weisen zwei neue Schilder hin, die an der gefährlichen Kurve aufgestellt worden. Das Zeichen mit der Kennung 261 verbietet die Durchfahrt für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern.

Dass das Aufstellen der Schilder für mehr Sicherheit notwendig ist, ist im Meißner Stadtrat und der Stadtverwaltung schon längere Zeit erkannt worden. Trotzdem hatte es mehrerer Zwischenfälle bedurft, ehe die Schilder montiert worden. So geriet an der Spitzkehre unter anderem im Frühjahr dieses Jahres ein Lkw-Sattelzug in die Bredouille. Der mit 30 000 Litern Salmiak beladene Transporter war in der Plossenkurve hängen geblieben. Damit so etwas nun nicht mehr passiert, gilt ab sofort das Durchfahrtsverbot für Lkw mit aufgeklappter Kennzeichnungstafel. (SZ/mhe)

