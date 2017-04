Mehr Sicherheit an der Geißlitz Der Freistaat modernisiert in Gröditz den Deich. Beim Beginn der Bauarbeiten gab es gleich eine Überraschung.

Optimismus an der Baustelle: Projektleiter Peter Hartung (l.) und Betriebsleiter Eckehard Bielitz von der Landestalsperrenverwaltung sind guter Dinge, dass die Modernisierung des Geißlitz-Deichs zwischen den Gröditzer Ortsteilen Nauwalde und Reppis zügig abgeschlossen werden kann. Der Deich soll verhindern, dass sich das Wasser im Fall eines hundertjährigen Hochwassers so ausbreitet, wie auf der Grafik unten dargestellt.



Das kam etwas unerwartet: Schon kurz nach Beginn der Bauarbeiten am Geißlitz-Deich stießen die Bauarbeiter auf Reste einer Granate. Die alarmierten Kampfmittel-Beseitiger fanden dann gleich noch ein paar weitere Munitionsreste. Eigentlich galt das Gebiet bei Gröditz nach bisherigen Erkenntnissen nicht als belastet. „Eine Garantie ist das aber nicht“, sagt Eckehard Bielitz. Der Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV) hat Kampfmittelfunde auf Baustellen schon öfters erlebt.

Seit einigen Wochen baut die Behörde zwischen den Gröditzer Ortsteilen Reppis und Nauwalde. Auf der Reppiser Seite wird der alte Geißlitz-Deich abgetragen und dann nach modernen Bau-Standards neu errichtet. Anlass geben Mängel, die die LTV vor rund zehn Jahren bei einer großangelegten Untersuchung ihrer Deiche in ganz Sachsen entdeckt hatte. Aus den Ergebnissen wurde der abgeleitet, wo Handlungsbedarf besteht. Schrittweise wird nun saniert. Ein Unterfangen, das noch Jahrzehnte dauern wird, sagt Eckehard Bielitz.

Dass der Geißlitz-Deich bei Gröditz vergleichsweise früh dran ist, hat Bielitz zufolge zwei Ursachen: einerseits die mangelnde Standsicherheit. Andererseits der fehlende Verteidigungsweg. „In den letzten Jahrzehnten gab es bei Hochwassern häufig das Problem, dass man über durchnässte Wiesen nicht an den Deich kam.“

Im Flutfall unerreichbar

Der neue Weg soll künftig nicht nur die Pflege des Deichs insgesamt erleichtern, sondern im Flutfall ermöglichen, dass auch schweres Gerät landseitig direkt am Deich unterwegs sein kann. Etwa, um Sandsäcke an Stellen abzuladen, an denen der Deich im Hochwasserfall zu brechen droht.

Eingetreten war dieses Schreckensszenario zwar nicht einmal bei der großen Flut, die 2010 das Rödergebiet heimgesucht hatte. Dass es je so weit kommt, darauf will man es bei der LTV aber auch gar nicht ankommen lassen und investiert daher insgesamt 1,6 Millionen Euro in die Sanierung des rund 2,1 Kilometer langen Deichabschnitts, der große Teile von Gröditz vor einer möglichen Überflutung schützen soll.

Wann der Geißlitz-Deich einst entstanden ist, weiß man bei der LTV nicht genau. Viele Deiche in der Gegend seien durch den Reichsarbeitsdienst in den 1930ern errichtet worden, sagt Eckehard Bielitz. Fakt sei, dass er Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre schon einmal ertüchtigt wurde. Sowohl der alte als auch der neue Deich sind für ein Hochwasser-Ereignis ausgelegt, wie es laut Statistik alle 100 Jahre vorkommt. 60 Kubikmeter Wasser fließen dann jede Sekunde die Geißlitz hinab, das Wasser stünde dann einen halben Meter unter der jetzigen Deichkrone. Dieser Schutzgrad werde auch weiter erhalten.

Erhalten bleiben muss während des Baus auch die Tierwelt, so wollen es Naturschutzauflagen. Für Zauneidechsen ist zum Beispiel eigens ein kleines Areal hergerichtet worden, in das die streng geschützten Tiere umgesiedelt werden. Ist der Deichbau fertig, dürfen die Reptilien wieder in ihre natürliche Umgebung zurück.

Bis 30. September soll auf der Deich-Baustelle alles fertig sein. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es bis dahin schaffen“, sagt Peter Hartung von der Flussmeisterei Riesa, der das Projekt vor Ort leitet. Sollte es ausgerechnet während der Bauzeit zu einem Hochwasser kommen, sei man vorbereitet, erklärt der LTV-Mitarbeiter. So werden mehr als 100 Meter Deich geöffnet, damit im Fall einer sich ankündigenden Flut schnell mit Baumaschinen Erdmassen als Ersatzdeich herbeigeschafft werden können. Auf manche Überraschung will man es dann doch nicht ankommen lassen.

