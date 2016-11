Mehr Sicherheit am Zebrastreifen Nach dem tödlichen Unfall in der Freiberger Straße reagiert das Landratsamt jetzt mit einer schnellen Zwischenlösung.

Am 23. Oktober wurde eine Frau auf diesem Zebrastreifen in Tharandt von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt. © Karl-Ludwig Oberthuer

In den nächsten Tagen wird sich etwas an dem Zebrastreifen in Tharandts Freiberger Straße ändern. Nachdem sich in dieser Woche erneut das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, die Polizei, das Landratsamt und die Tharandter Stadtverwaltung beraten haben, gibt es nun konkrete Ergebnisse, wie die Sicherheit auf dem Zebrastreifen erhöht werden kann. An den bestehenden roten Warnschildern werden zusätzlich gelbe Blinklichter angebracht. Dies geschieht jeweils auf der rechten Fahrbahnseite in beide Fahrtrichtungen. Die Blinker sollen die Aufmerksamkeit der Autofahrer an dem Zebrastreifen schärfen. Die verantwortlichen Behörden reagieren mit dieser Maßnahme auf den Unfall vor fast zwei Wochen, bei dem eine 87-jährige Tharandterin auf dem Zebrastreifen überfahren wurde. Sie starb noch am Unfallort. Elterninitiativen hatten in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass der Überweg schlecht eingesehen werden kann und deshalb gefährlich ist. Tharandts parteiloser Bürgermeister Silvio Ziesemer begrüßt die Entscheidung des Landratsamtes. Die Verkehrsbehörde denkt zudem auch über langfristige Lösungen nach.

