Mehr Service für Reisende Am Bischofswerdaer Bahnhof wurde eine neue Info-Tafel in Betrieb genommen – sie zeigt auch mögliche Verspätungen an.

Die neue Info-Tafel. © Ingolf Reinsch

Eine der modernsten elektronischen Infotafeln für Reisende steht jetzt auf dem Bischofswerdaer Bahnhof. Sie zeigt nicht nur Abfahrtszeiten, sondern auch mögliche Verspätungen an. Blinde und Sehbehinderte können per Knopfdruck die Informationen abrufen. Diese werden ihnen dann vorgelesen. Eine Besonderheit der Bischofswerdaer Infotafel ist, dass die Abfahrten von Zügen und Bussen gleichermaßen angezeigt werden. Im Bereich des Verkehrsverbundes Zvon ist das bisher einzigartig.

Die Tafel ist bereits seit einigen Tagen in Betrieb. Technisch soll sie noch perfektioniert werden, sagte Zvon-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer, als die Tafel am Montag offiziell eingeweiht wurde. So sollen noch die Abfahrtsstände der Busse programmiert werden. Die Tafel kostet 115 000 Euro. 70 Pozent fördert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, 30 Prozent trägt der Verkehrsverbund. (SZ)

