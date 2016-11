Mehr Service an Haltestellen Entlang der Straßenbahnlinie 4 kommen neue Unterstände, Sitzgelegenheiten und elektronische Abfahrtsanzeigen.

Die Wartehalle aus DDR-Zeiten an der Eisenbahnbrücke in Radebeul ist mit Graffiti beschmiert. Nun soll der Betonklotz abgerissen werden. © Norbert Millauer

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) beginnen mit der Modernisierung von 14 Haltestellen entlang der Straßenbahnlinie 4 in Radebeul, Coswig und Weinböhla. Wie die Unternehmen mitteilen, sollen die Stationen bis zum Frühling 2017 saniert werden.

Fünf Haltestellen bekommen neue Unterstände: An der Gerhart-Hauptmann-Straße, Eisenbahnbrücke, Radebeuler Straße, Salzstraße und an der Endhaltestelle in Weinböhla werden die Unterstände gebaut. Außerdem soll das Umfeld der Haltestellen verbessert werden. „Zusätzlich bekommen einige Haltestellen neue Sitzgruppen und Fahrradständer“, sagt VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen. An der Haltestelle Eisenbahnstraße in Radebeul gibt es zwar bereits einen Unterstand. Doch der Betonklotz ist dreckig und heruntergekommen. Er werde im Zuge der Sanierung abgerissen.

An fünf Haltestellen in Radebeul-Ost und -West sollen elektronische Abfahrtsanzeigen angebracht werden. Auch einzelne Haltepunkte in Weinböhla und Coswig bekommen die Anzeigetafeln. „Mit den neuen Echtzeit-Informationen verbessern wir den Service für unsere Fahrgäste außerhalb der Dresdner Stadtgrenzen“, sagt Andreas Hemmersbach, DVB-Vorstand für Technik und Finanzen. DVB und VVO werden bei der Sanierung vom Freistaat finanziell unterstützt. Insgesamt investieren die Partner rund 315 000 Euro. Die Linie 4 befördert täglich rund 34 000 Fahrgäste.

zur Startseite