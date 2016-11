Mehr Schwung im Amt Die Krankenkasse DAK und das Jobcenter Bautzen starten eine ungewöhnliche Aktion zur Gesundheitsförderung.

Mit dem Schrittzähler - hier in Form eines Fitnessarmbands -.ins Büro: im Bautzener Jobcenter passiert genau das. © Symbolfoto: dpa

Mathias Bielich, der Leiter des Jobcenters Bautzen, muss schmunzeln. Was gab es für einen Aufstand, als vor einiger Zeit die Kopierer auf den Gängen der Behörde aufgestellt wurden? Heute hätten sich alle daran gewöhnt und bereuen die zusätzlichen Schritte nicht. Viele Mitarbeiter hätten erkannt, dass gerade bei Bürotätigkeiten jeder zusätzliche Schritt ein Gewinn ist. Um die Förderung der Gesundheit geht es auch bei einer neuen Aktion. 320 der 400 Mitarbeitern der Behörde beteiligen sich jetzt an einem Wettbewerb, den die Krankenkasse DAK ins Leben gerufen hat. Dazu erhielten alle Teilnehmer einen Schrittzähler, der wie eine Armbanduhr aussieht. Der scharfe Start ist am kommenden Montag. Vom 14. November bis zum 9. Dezember werden nun die Mitarbeiter des Jobcenters jeden Tag von dem Gerät ihre Schritte zählen lassen. Nach der Auswertung Mitte Dezember sollen dann der beste Einzelkämpfer und das beste Team von der DAK ausgezeichnet werden.

Viele Fehltage durch Krankheiten

Jens-Eric Allinger von der DAK vermutet, dass es den Teilnehmern aber gar nicht so sehr auf die Preise ankommt. Entscheidend sei der Wettbewerbsgedanke, der dazu anstachele, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden. Ziel sind 10 000 Schritte am Tag. Dass sich die DAK mit diesem Wettbewerb für die Gesundheitsvorsorge engagiert, hat auch mit dem neuen Präventionsgesetz zu tun, das der Bundestag 2015 beschlossen hat. „Daraus stehen zusätzliche Mittel zur Verfügung, die wir unter anderem für die Anschaffung der Schrittzähler verwenden konnten“, sagt Jens-Eric Allinger.

Der jüngste DAK-Gesundheitsreport habe zudem gezeigt, dass es im Landkreis Bautzen besonders viele Fehltage durch Krankheiten gibt. Ursache für die Arbeitsausfälle sind hauptsächlich Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Diese wiederum werden vor allem durch den Mangel an Bewegung hervorgerufen.

