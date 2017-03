Mehr Schwung für die Windenergie Der Landkreis Bautzen will die Kapazitäten ausbauen – obwohl alle Flächen voll belegt sind.

Vielerorts im Kreis Bautzen prägen Windräder das Landschaftsbild – so wie hier den Blick über das Kloster St. Marienstern hin zum Schwarzenberg bei Elstra. Insgesamt drehen sich derzeit auf dem Gebiet des Kreises 95 solcher Anlagen. Die für die Windkraftnutzung vorgesehenen Flächen machen aber nur 0,24 Prozent der gesamten Region aus.



Windräder, wohin man auch schaut: Überall im Kreis Bautzen ragen sie in die Landschaft, drehen sich zwischen Seen- und Oberland – und jedes Jahr kommen neue hinzu. Wird das so weitergehen? Und wo ist die Grenze erreicht? Die SZ hat Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Gegenwart und Zukunft der Windenergieerzeugung im Landkreis gesucht.

Wie viele Windkraftanlagen stehen derzeit im Landkreis?

Insgesamt drehen sich im Kreisgebiet 95 Windräder. Das sind mehr als doppelt so viele als noch vor 15 Jahren. Die beiden neuesten stehen im Windpark in Burkau und sind seit November 2016 in Betrieb. Das Landratsamt hat für dieses Jahr den Bau einer weiteren Anlage in Schönbrunn bei Bischofswerda genehmigt. Dem ebenfalls geplanten Bau eines neuen Windrads in Wachau hat die Sächsische Luftfahrtsbehörde die Zustimmung versagt. Weitere Anträge liegen im Landratsamt nicht vor.

Wo können überhaupt noch weitere Windräder gebaut werden?

Theoretisch ist für neue Windkraftanlagen im Landkreis gar kein Platz mehr. Windräder dürfen seit 2002 nur noch auf den Flächen gebaut werden, die der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien für die Kreise Bautzen und Görlitz festgelegt hat. Im Kreis Bautzen sind das elf sogenannte Vorranggebiete (siehe Karte). Insgesamt machen diese Vorrangflächen in den beiden Landkreisen aber nur 0,26 Prozent der Gesamtfläche aus, sagt der Leiter des Planungsverbands, Jörg Weichler. In den Vorranggebieten des Kreises Bautzen stehen mittlerweile 67 Anlagen. Damit sind die Flächen inzwischen aber voll belegt. Alle anderen Windräder, die außerhalb der vorgeschriebenen Flächen stehen, sind älter und haben Bestandsschutz. Sie dürfen nicht mehr durch neue ersetzt werden.

Heißt das, die Windenergie im Kreis Bautzen wird in Zukunft ausgebremst?

Nein. Ziel ist es nach wie vor, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung weiter zu erhöhen, sagt Jörg Weichler vom Planungsverband. Bisher haben die Windkraftanlagen in den Kreisen Bautzen und Görlitz eine Kapazität von 440 Gigawattstunden. Die vorgegebene Zielstellung heißt 537 Gigawattstunden. Höhere Kapazitäten können erreicht werden, indem ältere Anlagen in den Vorranggebieten durch neuere Modelle ersetzt werden, die heute eine viermal so große Leistung bringen. In der nächsten Fortschreibung des Regionalplans sollen zudem weitere Vorrangflächen ausgewiesen werden. Wo sie liegen könnten, soll im Laufe des Jahres geprüft werden. Voraussichtlich Ende des Jahres soll ein erster Entwurf für den erweiterten Regionalplan vorliegen.

Wird die Genehmigung für den Bau von Windkraftanlagen schwieriger?

Ja, weil die neuen Anlagen jetzt viel höher sind, und die Rotoren viel größere Spannweiten haben. So erhöht sich der Mindestabstand zur Bebauung von 500 auf 1 000 Meter. Die höheren Anlagen gelten zudem als größeres Hindernis für die Luftfahrt. So legt auch die Sächsische Luftfahrtbehörde strengere Regeln für die Genehmigungen an. Neben Schall, Schattenwurf und naturschutzrechtlichen Belangen spielt bei den größeren Windrädern auch die optische Wirkung im Landschaftsbild in den Genehmigungsverfahren eine größere Rolle, erklärt Torsten Seidler, Leiter des Sachgebiets Immissionsschutz im Landratsamt.

Wie groß ist die Sorge vor möglichen Havarien bestehender Anlagen?

Bisher hat es im Landkreis keinerlei Havarien gegeben, sagt Torsten Seidler. Es müsse auch niemand Angst haben, dass das irgendwo passieren könnte. Das bestätigt auch Windkraft-Unternehmer Sten Jacobson, der unter anderem die Anlagen im Windpark Burkau betreibt. Betreiber und Hersteller würden die Windmühlen regelmäßig warten und kontrollieren. Aller zwei Jahre müssen die Anlagen außerdem durch eine unabhängige Tüv-Prüfung. Sensortechnik sorgt von vornherein dafür, dass sich die Anlagen schon bei kleinsten Störungen oder Unregelmäßigkeiten von selbst abschalten, erklärt Jacobson.

Gibt es im Kreis Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen?

Nein. Dem Landratsamt liegen keinerlei Beschwerden von Anwohnern über bestehende Windkraftanlagen vor.

Wie wird sich Windkraft im Landkreis in Zukunft entwickeln?

Windenergie-Experten wie Sten Jacobson aus Burkau sind überzeugt, das das Thema Windkraft in Zukunft auch im Landkreis eine noch größere Rolle als bisher spielen wird. Zum einen, weil Windkraft die preiswerteste, risikoärmste und nachhaltigste Art der Energieerzeugung sei, sagt Jacobson. So könne eine moderne Windmühle rund 3 000 Haushalte versorgen. Zum anderen sei der Landkreis auch aufgrund seiner hervorragenden Windverhältnisse für diese Art der Energieerzeugung prädestiniert.

