Mehr Schwerverletzte auf der Autobahn

Bei rund jedem achten Unfall im Landkreis wurden Personen verletzt. Wenn das passierte, war in 25 Prozent der Fälle eine zu hohe Geschwindigkeit die Unfallursache. In jedem fünften Fall krachte es, weil ein Fahrer falsch abbog, wendete oder rückwärts fuhr. Auch Vorfahrtsfehler oder ein zu geringer Abstand zum Vordermann waren häufige Unfallursachen. Bei 50 der 750 Unfälle mit verletzten Personen waren Alkohol oder Drogen im Spiel.

Polizei reagiert: Am Mittwoch startet der europaweite Blitzer-Marathon

Wegen vieler anderer Einsätze, zum Beispiel bei Demos, sah sich die sächsische Polizei 2016 nicht in der Lage, an der europaweiten 24-Stunden-Aktion für mehr Verkehrssicherheit teilzunehmen. Nun ist sie wieder dabei. An diesem Mittwoch, 19.April, könnten von 0 bis 24 Uhr auch Polizisten im Landkreis zu verschärften Kontrollen ausrücken. Für die Organisation dieser Aktion sind die drei Polizeireviere in Pirna, Sebnitz und Dippoldiswalde zuständig. Bisher ist ein Standort bekannt: Zwischen 9 und 12 Uhr kontrollieren Beamte in Bannewitz auf der Umleitungsstrecke der B170 den Verkehr. Weitere Standorte und Uhrzeiten könne die Polizei nicht vorab melden, sagt Sprecher Marko Laske. „Das liegt nicht daran, dass wir möglichst viele Fahrer erwischen wollen, sondern, weil es erst kurzfristig entschieden wird.“ Prinzipiell, sagt er, lenke die Polizei gern vor einer Kontrolle die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf das Thema.