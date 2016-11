Mehr Schutz gegen Einbrecher Wieder gab es Einbrüche bei den Hirschfelder Sportlern. Dafür ist ein anderes Problem vom Tisch.

Die Sicherheit ist nach dem jüngsten Einbruch noch einmal erhöht worden, wie Holger Pohl, Chef des Hirschfelder Sportvereins zeigt. © Rafael Sampedro

Gern würde sich Holger Pohl mehr um sportliche Dinge kümmern. Doch immer wieder muss der Chef des Hirschfelder Sportvereins (HSV) Probleme lösen, die nichts mit Kegeln oder Fußball zu tun haben. So wie der jüngste Einbruch. Vor einer Woche sind Unbekannte in das Vereinsheim gewaltsam eingebrochen und haben unter anderem Winkelschleifer, Kettensägen, Rasenmäher und Schlagbohrmaschinen gestohlen. Bei der ersten Schätzung ist die Schadenssumme mit 4000 Euro angegeben worden.

Nun haben die Hirschfelder Sportler einen genaueren Überblick. „Es ist definitiv mehr“, sagt Pohl. Allein die gestohlenen Maschinen und das Werkzeug haben demnach einen Wert von gut 5000 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für eine beschädigte Tür, die ersetzt werden muss. Holger Pohl rechnet mit weiteren 600Euro. Eine zweite Tür konnte nach seiner Aussage so repariert werden, sonst wäre die Schadenssumme noch höher.

Erst einige Tage zuvor stellte der HSV-Vorsitzende auf dem Gelände einen unbekannten Mann aus Bogatynia, der verdächtig herumgeschlichen war. Holger Pohl vermutet, dass er mögliches Diebesgut ausspähen sollte und der jetzige Einbruch ebenfalls von Dieben aus dem Nachbarland begangen wurde. Auch frühere Raubzüge gehen, so glaubt Pohl, auf das Konto von Polen. Aussagen, dass es sich doch um arme Menschen handele, die nur aus der Not heraus einbrechen, will Pohl nicht gelten lassen. „Wenn die über Dächer akrobatisch einbrechen können, dann können die sich auch Arbeit suchen und ehrlich zu Geld kommen“, meint er. Die Wut ist dem Vereinschef deutlich anzusehen. Vor allem ärgert ihn, dass nach seiner Meinung nichts dagegen unternommen wird. Dabei hatten die Hirschfelder Sportler längere Zeit Ruhe vor Einbrechern. Etwa zwei Jahre liegt der letzte größere Vorfall zurück. Auch damals war ein Schaden von rund 5000 Euro angerichtet worden. Diesen und den aktuellen Betrag muss der Verein nicht aus eigener Tasche stemmen, sie werden von der Versicherung übernommen. „Noch haben wir eine“, sagt der HSV-Chef. „Die Frage stellt sich aber, wie lange noch, wenn das weiter so geht.“ Die Sorge ist durchaus berechtigt, denn erst kurz zuvor wurde in die Tribüne und den Kiosk eingebrochen.

Den Schaden selbst bezahlen könnte der HSV in der jetzigen Situation nicht. Der Verein konnte gerade erst eine drohende Insolvenz abwenden. Zu einem Konzert, das vom HSV organisiert wurde, waren im August nur rund 100 Gäste gekommen. Zu wenig, um alle Kosten zu decken. Einige Gläubiger haben laut Pohl auf einen Teil ihrer Forderungen verzichtet. So gebe es nun keine offenen Rechnungen mehr. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt der Vereinschef.

Damit der HSV nicht gleich wieder in finanzielle Turbulenzen gerät, zum Beispiel wenn die Versicherung den Sportler kündigen würde und sie dann alle Schäden selbst bezahlen müssten, sind die Sicherheitsmaßnahmen noch weiter erhöht worden. So ist die Außentür zu dem Gebäudeteil, in dem eingebrochen wurde, nun verstärkt worden. Schon nach den Einbrüchen vor zwei Jahren sind auf dem Zaun Stacheldraht angebracht und die Fenster vergittern worden. Die Sicherheit verbessern und die Schäden beseitigen wollten die Hirschfelder Sportler so schnell wie möglich. Schließlich kann jederzeit wieder ein Dieb kommen. Doch so einfach wie gedacht ist das nicht: Sind doch beim jüngsten Einbruch alle Werkzeuge mitgenommen worden.

