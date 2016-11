Mehr Schuldner in Deutschland

Düsseldorf. Mehr als jeder zehnte Erwachsene (10,06 Prozent) in Deutschland ist überschuldet. Damit könnten über 6,8 Millionen Menschen im Alter von über 18 Jahren ihre Rechnungen derzeit nicht mehr begleichen, berichtete die Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Die Zahl der Überschuldeten sei im Vergleich zum Vorjahr um 131 000 oder 1,9 Prozent weiter angestiegen. Besonders deutlich habe dabei mit einem Plus um 5,6 Prozent die Zahl der harten Fälle mit hoher Überschuldung zugenommen. Weiter ansteigend sei auch die Altersüberschuldung. Derzeit seien in Deutschland 174 000 Menschen ab 70 Jahren davon betroffen – dies entspricht einer Zunahme von 25 000 Fällen oder 16 Prozent. Mit einer Überschuldungsquote von 1,34 Prozent liege diese Altersgruppe jedoch immer noch deutlich unter den Werten der jüngeren Altersjahrgänge.

Die Bundestendenz wird auch in Sachsen gespiegelt. Auch hier ist die Zahl der überschuldeten Verbraucher stark gestiegen. Rund 342 000 Menschen waren am 1. Oktober 2016 finanziell nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu begleichen. Im Vorjahr waren es noch 10 000 Verbraucher weniger. Dennoch bleibe Sachsen mit einer Überschuldungsquote von 9,89 Prozent unterhalb der Quote für das gesamte Bundesgebiet. (dpa)

