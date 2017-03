Mehr Schüler wollen ans Gymnasium Auch Kinder, deren Notenschnitt eigentlich zu schlecht ist. An einigen Schulen muss das Los entscheiden.

Er leitet die begehrteste Schule: Jens Reichel vom Gymnasium Bürgerwiese. © Christian Juppe

Unruhige Tage sind für Eltern angebrochen. Zumindest für jene, deren Kinder im Sommer die vierte Klasse beenden. Denn der Platz an der Wunschschule ist vielerorts noch nicht sicher. An sieben Gymnasien gibt es mehr Anmeldungen, als Schüler vorgesehen sind. Die klaren Favoriten: das Gymnasium Bürgerwiese und das Marie-Curie-Gymnasium. Beide im Herzen der Stadt. Und auch an zwölf Oberschulen dürfte es eng werden, darunter an der 32. in Seidnitz und der 76. in Briesnitz. Dort liegen etwa doppelt so viele Anmeldungen vor wie Plätze im derzeit gültigen Schulnetzplan stehen.

Trotz einiger Engpässe: Der befürchtete Ansturm auf die Gymnasien ist nicht eingetreten. Eltern haben in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, ihre Kinder anzumelden, auch wenn diese in Mathematik, Deutsch und Sachunterricht einen schlechteren Notendurchschnitt als 2,0 haben. In Dresden wollen das 83 Schüler, also nur etwa fünf Prozent. Zwar mussten diese Schüler in den vergangenen Tagen noch einen Test absolvieren, mit dem ihre Leistungen eingeschätzt werden sollen. Schließlich haben aber die Eltern das letzte Wort, ob ihre Sprösslinge am Gymnasium oder an der Oberschule lernen werden.

Klagen gegen Bildungsempfehlung

Der Landtag hatte im Februar beschlossen, dass die Bildungsempfehlung nicht mehr bindend über den weiteren Schulweg entscheidet. Zuvor hatte bereits das Oberverwaltungsgericht moniert, dass mit der bisherigen Regelung in die Erziehungsfreiheit der Eltern eingegriffen werde. Bislang blieb nur der Rechtsweg. Laut Verwaltungsgericht nahmen in den letzten fünf Jahren aber weniger als fünf Dresdner Familien diese Strapaze auf sich. Derzeit seien noch zwei Verfahren anhängig, so ein Sprecher.

Platz wird es in Dresden trotzdem für alle Schüler geben. Die Frage ist nur, wo. Die von der Bildungsagentur mitgeteilten Anmeldezahlen ließen noch keinen Rückschluss zu, wie viele Klassen gebildet und Schüler aufgenommen werden, so Sprecherin Petra Nikolov. Zwar gibt es einen Schulnetzplan. Möglich ist aber, dass eine Schule statt wie geplant drei fünfte Klassen vier aufnimmt. „Die Abstimmungen zwischen Schulleiter und Schulträger haben erst begonnen.“

An Schulen wie dem Gymnasium Bürgerwiese ist es allerdings kaum möglich, noch eine Klasse zu bilden. Es wäre die siebte. „Wir werden ins Auswahlverfahren gehen müssen. Das sind wir inzwischen gewöhnt“, sagt Jens Reichel, der Leiter des Gymnasiums. Das heißt, einen Vorteil haben die Kinder, die bereits einen Bruder oder eine Schwester an der Schule haben. Auch der Schulweg ist ein Kriterium. Der darf nicht länger als eine Stunde sein. Und ganz zum Schluss entscheidet schließlich das Los. „Wir freuen uns natürlich, wenn Schüler zu uns wollen, aber für die, die abgelehnt werden, ist es natürlich nicht schön“, so Reichel. Wer an der Wunschschule abgelehnt wird, dem wird eine andere mit freien Plätzen zugewiesen. Am neuen Gymnasium Pieschen gibt es etwa nur zehn Anmeldungen und an der Dreikönigschule 32. Das Gymnasium in der Neustadt wird etappenweise saniert. Ein Teil ist ans Terrassenufer ausgelagert.

Für die Eltern heißt das: sich in Geduld üben. Bis zum 21. März werden erst einmal jene zum Gespräch ans Gymnasium eingeladen, deren Kinder eine Bildungsempfehlung für die Oberschule erhalten haben.

