Mehr Schüler prognostiziert Bis 2022 sollen die Schülerzahlen steigen – der Ausländeranteil bei unter zehn Prozent bleiben.

An den Meißner Grundschulen wird es laut Prognosen der Sächsischen Bildungsagentur in den nächsten Jahren voll. So werde die Zahl der noch nicht schulpflichtigen Kinder in der Stadt von derzeit 223 auf voraussichtlich 294 im Jahr 2022 ansteigen.

Folglich erhöht sich auch der Bedarf an Schulplätzen. Der Anteil ausländischer, noch nicht schulpflichtiger Kinder soll sich in den nächsten sechs Jahren trotz der derzeit über 500 Asylbewerber in Meißen leicht verringern – von 27 auf 23.

In diesem Schuljahr lernen an der Meißner Johannesschule 364 Schüler. Die meisten davon (87) in der zweiten Klasse. An der Afra-Grundschule werden 264 Schüler, an der Questenbergschule 185 und an der Triebischtalschule 435 Schüler unterrichtet.

Reine DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) gibt es momentan nur an der Johannesschule. Hier lernen 37 Schüler in zwei Klassen. (SZ/mhe)

