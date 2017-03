Mehr Schüler am Sportzentrum Fast alle Oberschulen und Gymnasien im Altkreis Riesa haben weniger Anmeldungen. Doch es gibt Ausnahmen.

66 Fünftklässler sind für das kommende Schuljahr in der Oberschule Am Sportzentrum in Riesa angemeldet, 22 mehr als im Vorjahr. © Sebastian Schultz

Edmund Weigl kann sich freuen. Mit 66 Anmeldungen darf der Schulleiter der Oberschule Am Sportzentrum in Riesa für das kommende Schuljahr rechnen. Ein deutlicher Zuwachs gegenüber 2016: Damals hatten sich gerade einmal 44 Schüler für die Einrichtung entschieden. Solche Schwankungen seien ein Stück weit normal, sagt Weigl.

Auffällig ist mit Blick auf die Anmeldezahlen in diesem Jahr aber vor allem eines: Es fehlt in Riesa und Umgebung an Schülern. Das sagt auch Sylvia Mebus. „Natürlich sind wir enttäuscht, denn die Kollegen haben auch in diesem Jahr wieder einen enormen Aufwand betrieben“, sagt die Schulleiterin des Riesaer Werner-Heisenberg-Gymnasiums geradeheraus. „Aber die Kinder sind einfach nicht da.“

Hinzu komme noch, dass ihre Schule schwerer zu erreichen sei als das Städtische Gymnasium. Aber auch dort werden 2017/18 weniger Fünftklässler erwartet – und das, obwohl Eltern ihre Schüler erstmals auch ohne Bildungsempfehlung ans Gymnasium schicken können. An den Riesaer Einrichtungen war das immerhin bei zwölf Kindern der Fall. Ihre Schule plane für das kommende Schuljahr mit drei fünften Klassen. Sicher sei das aber noch nicht, denn diese Entscheidung trifft die Sächsische Bildungsagentur. Ob es sich bei den sinkenden Schülerzahlen nur um eine Momentaufnahme handelt, darüber möchte Mebus keine Prognose treffen. Die Bevölkerungsentwicklung sei schwer einzuschätzen.

Jürgen Gläsel, Schulleiter der Oberschule Am Merzdorfer Park, ist trotz gesunkener Anmeldezahlen „grundsätzlich nicht unzufrieden. Zwei werden auch noch dazukommen, weil die Eltern noch nicht alle Unterlagen abgegeben haben“. Die beiden Riesaer Oberschulen werden zusammen fünf fünfte Klassen bilden. „Ob wir oder die Oberschule Am Sportzentrum drei Klassen bekommen werden, ist jetzt noch nicht raus. Das wird in Dresden entschieden. Fakt ist aber, dass es ein Umlenkungsverfahren geben wird“, so Gläsel.

Neben der Oberschule Am Merzdorfer Park verzeichnet nur eine andere Einrichtung Zuwachs gegenüber 2016: Das christliche Rudolf-Stempel-Gymnasium erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit: „Wir mussten jetzt zum ersten Mal Schüler ablehnen. Wir hatten 29 Anmeldungen, sechs Kinder konnten wir nicht aufnehmen, weil eine Klasse bei uns aus maximal 23 Schülern besteht“, sagt Geschäftsführerin Diana Ulbricht.

Bei der Auswahl sei man in erster Linie nach Geschwisterkindern gegangen, am Ende wurde gelost. Als Gründe für den Erfolg der freien Schule, die 2011 ihren Betrieb aufnahm, sieht Ulbricht unter anderem die kleinen Klassen, alternative Unterrichtskonzepte und den vergleichsweise geringen Unterrichtsausfall. An staatlichen Gymnasien besteht eine Klasse in der Regel aus bis zu 28 Schülern, 2016 fiel knapp vier Prozent des Unterrichts aus.

