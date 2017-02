Mehr Schneezäune gegen Verwehungen Zwischen Steina und Oberlichtenau will man etwas gegen die Verwehungen tun.

Am Höhenberg sollen Schneezäune aufgestellt werden. © PR

Der anhaltende Winter bleibt ein Dauerthema in Pulsnitz. Dort beginnt man schon, Lehren für kommende schnee- und eisreiche Wintermonate zu ziehen. So wolle sich die Stadt die Verträge ihrer Winterdienstpartner ansehen. Es gebe einige Ecken, an denen es bei Eisglätte tüchtig gehangen habe. Dort soll künftig auch mit Salz rangegangen werden, um diese neuralgischen Punkte zu entschärfen.

Zu den Brennpunkten gehört auch die Strecke über den Höhenberg zwischen Weißbach und Oberlichtenau. Dort gebe es teilweise heftige Verwehungen. Selbst der Schneepflug sei steckengeblieben. In den kritischen Bereichen sollen künftig Schneefangzäune aufgestellt werden. Nach wie vor gibt es offenbar auch Probleme zwischen Friedersdorf und Friedersdorf Siedlung (Zur weißen Brücke). Dort müsse die Stadt gegebenenfalls die Kommunalen Dienste Kamenz als Dienstleister in die Pflicht nehmen. Auch der Zustand bestimmter Fußwege an der Nordstraße bleibt in der Kritik. (szo)

