Mehr Schnee als auf dem Fichtelberg Das obere Osterzgebirge präsentiert sich bei bestem Winterwetter. Das ist einmalig in den deutschen Mittelgebirgen.

Amy-Lou, ihre Mama Vicky Stutzkowski und Opa Enrico Starke freuen sich über die tollen Schneebedingungen am Skilift in Altenberg, der seit Dienstag in Betrieb ist. © Frank Baldauf

Lothar Schirrmeister hat schon viele Wetterrekorde fürs Osterzgebirge vermeldet. Doch am Mittwoch war selbst der so erfahrene und statistisch bewanderte Wetterbeobachter von der Station in Zinnwald-Georgenfeld aus dem Häuschen: Das Osterzgebirge hängt zurzeit alle deutschen Mittelgebirge ab – wettermäßig. In knapp 900 Meter Höhe liegt so viel Schnee wie nirgendwo in vergleichbaren Gebieten bundesweit.

In der Nacht zu Mittwoch war noch mal ein Zentimeter weißes Pulver dazugekommen, sodass Lothar Schirrmeister inzwischen 17 Zentimeter Schnee messen konnte. „Und das ist kein Kunstschnee“, versichert er, „sondern echter und damit die höchste Schneemenge, die zurzeit in deutschen Mittelgebirgen liegt.“ Der Wetterexperte kann das mit Zahlen beweisen. „Auf dem Brocken gibt’s nur Schneeflecken“, verrät ihm ein Blick in die aktuellen Wetterdaten vom Mittwochvormittag. „Im Thüringer Wald liegen zwei Zentimeter, und wir haben selbst den Fichtelberg übertroffen.“ Der höchste Gipfel in Sachsen mit rund 1 215 Metern musste sich mit zehn Zentimeter Weiß begnügen. „Die Leute, die hier oben in Zinnwald sind, staunen Bauklötzer“, beobachtet Lothar Schirrmeister. Er weiß als gebürtiger Flachländer, was in den Ausflüglern vor sich geht. Denn in Dresden, Pirna oder Freital vermag sich kaum einer vorzustellen, wie herrlich sich zurzeit das Osterzgebirge präsentiert.

Knackige Minusgrade, Schneehauben über Wipfeln und Kuppen, dazu teilweise Sonnenschein. Am Sonntag konnten die Einheimischen und ihre Gäste sogar den ganzen Tag über das Riesengebirge sehen. Das Wetter ließ es zu, bis in 140 Kilometer Entfernung zu gucken. „Es sind unheimlich viele Leute unterwegs“, sagt Schirrmeister, der in der Wetterwarte nebenbei einen Logenplatz hat und direkt in die Skiarena im Kahleberggebiet blicken kann. „Die Leute haben ja auch lange danach gelechzt.“

Skilanglauf ist im Kahleberggebiet und rund um die Scharspitze gut möglich, meldet das Tourist-Info-Büro der Stadt Altenberg. Der Pistenbully war unterwegs und hat die Schneisen glatt gemacht. Auch der erste Skilift in der Region ist weiterhin in Betrieb. Mithilfe von Schneekanonen und -lanzen liegen auf der Altenberger Piste inzwischen sogar bis zu 35 Zentimeter Schnee, sodass der Skilift am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr öffnen wird.

Nun heißt es Daumen drücken, damit das Polster reicht. Denn vorübergehend strömt etwas wärmere Luft bis in unsere Gefilde, sagt Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister. Und dieser Luftstrom kann Niederschläge mit sich bringen. Ob diese dann im Bergland als Regen oder Schnee fallen, lässt sich noch nicht genau sagen. In einem Punkt sind sich die Meteorologen aber schon ziemlich sicher: Der Wetterumschwung ist nicht von Dauer. Schon nächste Woche ist erneut Kaltluft im Anmarsch. „Das gibt wieder Dauerfrost“, so Schirrmeister. Der hält dann den Schnee ordentlich zusammen und schafft die Voraussetzungen, dass gegebenenfalls die Schneekanonen wieder in Position gebracht werden und zur Freude der Wintersportler Nachschub produzieren können.

zur Startseite